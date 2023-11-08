1000 дворников: власти Ростова разобрались, как будут убирать город от снега

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Власти Ростова озаботились уборкой города от снега предстоящей зимой. Они заверяют, что подготовили более 200 единиц спецтехники. Также убирать снег и наледь будут более 1000 дворников.
Чиновники заверяют, что учли все недочеты, из-за которых возникли проблемы с уборкой снега прошлой зимой, и скорректировали маршруты уборки.
«С комитетом по охране окружающей среды согласованы 10 площадок для складирования снега. На особом контроле — уборка тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, больницам, другим учреждениям социальной сферы», — заключил Алексей Логвиненко.