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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Спецтехнику готовят к уборке снега в Ростове

1000 дворников: власти Ростова разобрались, как будут убирать город от снега

8 ноября 2023, 17:04
Фото: 1MI
Спецтехнику готовят к уборке снега в Ростове

Для уборки снега в Ростове подготовили 200 единиц спецтехники

Спецтехнику готовят к уборке снега в Ростове, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Власти Ростова озаботились уборкой города от снега предстоящей зимой. Они заверяют, что подготовили более 200 единиц спецтехники. Также убирать снег и наледь будут более 1000 дворников.

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Чиновники заверяют, что учли все недочеты, из-за которых возникли проблемы с уборкой снега прошлой зимой, и скорректировали маршруты уборки.

«С комитетом по охране окружающей среды согласованы 10 площадок для складирования снега. На особом контроле — уборка тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, больницам, другим учреждениям социальной сферы», — заключил Алексей Логвиненко.

Напомним, прошлой зимой ростовчане регулярно жаловались на уборку снега. Они сетовали, что спецмашины редко выходили расчищать улицы, наледь также никто не убирал. Ростовчанам самим приходилось брать лопаты в руки и убирать снег, чтобы добраться на работу.

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