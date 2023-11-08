1000 дворников: власти Ростова разобрались, как будут убирать город от снега

Напомним, прошлой зимой ростовчане регулярно жаловались на уборку снега. Они сетовали, что спецмашины редко выходили расчищать улицы, наледь также никто не убирал. Ростовчанам самим приходилось брать лопаты в руки и убирать снег, чтобы добраться на работу.