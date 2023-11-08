80 тысяч могил: вторую очередь нового ростовского кладбища сдадут не раньше 2026 года

Для строительства второй очереди понадобится порядка 40 гектаров земли. Эта территория рассчитана на 80 тысяч захоронений. Власти Ростова уточняют, что на участке также возведут крематорий, показательный участок оформления могил, площадку для отдания воинских почестей, стелу и автостоянку.