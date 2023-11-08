80 тысяч могил: вторую очередь нового ростовского кладбища сдадут не раньше 2026 года

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Госэкспертиза одобрила проектную документацию по строительству второй очереди кладбища «Ростовское». Оно расположено в Мясниковском районе.
Для строительства второй очереди понадобится порядка 40 гектаров земли. Эта территория рассчитана на 80 тысяч захоронений. Власти Ростова уточняют, что на участке также возведут крематорий, показательный участок оформления могил, площадку для отдания воинских почестей, стелу и автостоянку.
В новой очереди кладбища будут зоны для вероисповедальных захоронений, а также кварталы для захоронений в склепах и мемориальных сооружениях.
Приступить к строительству власти собираются, когда найдут деньги. На возведение новой очереди кладбища уйдет больше полутора лет.
Ранее вдову участника СВО ужаснули могилы на ростовском кладбище.