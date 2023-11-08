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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

На строительство второй очереди кладбища "Ростовское" уйдет больше полутора лет

80 тысяч могил: вторую очередь нового ростовского кладбища сдадут не раньше 2026 года

8 ноября 2023, 16:35
Фото: 1MI
На строительство второй очереди кладбища "Ростовское" уйдет больше полутора лет

Для строительства второй очереди кладбища «Ростовское» нужно 40 га земли

На строительство второй очереди кладбища «Ростовское» уйдет больше полутора лет, сообщила администрация города.

Госэкспертиза одобрила проектную документацию по строительству второй очереди кладбища «Ростовское». Оно расположено в Мясниковском районе.

Для строительства второй очереди понадобится порядка 40 гектаров земли. Эта территория рассчитана на 80 тысяч захоронений. Власти Ростова уточняют, что на участке также возведут крематорий, показательный участок оформления могил, площадку для отдания воинских почестей, стелу и автостоянку.

Визуализация второй очереди кладбища Визуализация второй очереди кладбища
Визуализация второй очереди кладбища
Фото: Администрация Ростова

В новой очереди кладбища будут зоны для вероисповедальных захоронений, а также кварталы для захоронений в склепах и мемориальных сооружениях.

Приступить к строительству власти собираются, когда найдут деньги. На возведение новой очереди кладбища уйдет больше полутора лет.

Ранее вдову участника СВО ужаснули могилы на ростовском кладбище.

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