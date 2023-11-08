Администрация в Ростове-на-Дону планирует взять три кредита почти на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Администрация хочет получить кредиты на суммы 750 миллионов, 600 миллионов и еще 600 миллионов рублей. Победитель станет известен в середине ноября.
В техническом задании указано, что должна быть возможность досрочного погашения. Не должно быть комиссий, сборов и иных платежей, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций.
Погашать кредиты администрация будет в течение нескольких лет.
Ранее стало известно, что властям региона дадут 4,2 миллиарда рублей в кредит на строительство коллектора в Ростове.