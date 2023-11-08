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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Администрация в Ростове-на-Дону планирует взять три кредита почти на 2 млрд рублей

Администрация в Ростове-на-Дону планирует взять три кредита почти на 2 млрд рублей

8 ноября 2023, 05:22
Фото: 1MI
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала три аукциона для выбора компаний, которые предоставят кредиты, говорится в материалах госзакупок.

Администрация хочет получить кредиты на суммы 750 миллионов, 600 миллионов и еще 600 миллионов рублей. Победитель станет известен в середине ноября.

В техническом задании указано, что должна быть возможность досрочного погашения. Не должно быть комиссий, сборов и иных платежей, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций.

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Погашать кредиты администрация будет в течение нескольких лет.

Ранее стало известно, что властям региона дадут 4,2 миллиарда рублей в кредит на строительство коллектора в Ростове.

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