Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В агентстве подчеркнули, что в настоящее время разрабатывается обновленная стратегия Банка ЗЕНИТ на 2024–2025 гг. Аналитики ожидают сохранение универсальной бизнес-модели с фокусом на повышение операционной эффективности и рост чистой прибыли Банка в следующем году.
Кроме того, агентство подчеркивает хорошую залоговую обеспеченность ссудного портфеля. Она обусловлена высокой долей низкорисковых залогов в корпоративном кредитном портфеле, а также преимущественно обеспеченными видами кредитования в портфеле физических лиц. При этом качество межбанковских размещений и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое.