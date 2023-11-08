Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA

Кроме того, агентство подчеркивает хорошую залоговую обеспеченность ссудного портфеля. Она обусловлена высокой долей низкорисковых залогов в корпоративном кредитном портфеле, а также преимущественно обеспеченными видами кредитования в портфеле физических лиц. При этом качество межбанковских размещений и портфеля ценных бумаг оценивается как высокое.