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Благоустройство трассы «Юго-Западный серпантин» закончили на СТК «Горный воздух»

Благоустройство трассы «Юго-Западный серпантин» закончили на СТК «Горный воздух»

8 ноября 2023, 08:44
Фото: Правительство Сахалинской области
На сахалинском горнолыжном комплексе «Горный воздух» подрядная организация завершила большой объем работ по благоустройству. Трассу «Юго-Западный серпантин» заасфальтировали, и теперь она будет доступна спортсменам в любое время года.

С открытием объекта островитян поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

СТК «Горный воздух» давно превратился из зимнего горнолыжного комплекса во всесезонный туристический и спортивный объект. Трасса «Юго-западный серпантин» на горе Большевик создаст дополнительную инфраструктуру не только для пеших посетителей, желающих посетить достопримечательность, но и для атлетов, которые занимаются профессиональной физподготовкой.

«„Горный воздух» станет еще более комфортным для отдыха и спорта. На прошедшем форуме «Россия — спортивная держава» президент Владимир Путин поставил задачу создать все условия для массового спорта и вовлечь в него к 2030 году 70% россиян всех возрастов и групп здоровья. Мы очень уверенно идем по этому пути. В Сахалинской области регулярно занимаются физической культурой и спортом более 63% жителей, и все это благодаря тому, что у нас есть доступная и современная спортивная инфраструктура. «Горный воздух» — место особого притяжения. Он популярен как зимой, так и летом. Уверен, что после асфальтирования серпантина любителей пеших и велосипедных прогулок станет здесь еще больше», — поздравил гостей мероприятия губернатор Валерий Лимаренко.

Фото: Правительство Сахалинской области

При поддержке главы региона и правительства в Южно-Сахалинске активно развивается спортивная инфраструктура. Это позволяет приобщать к ЗОЖ все больше островитян каждый год.

«Я горжусь тем, что Южно-Сахалинск — очень спортивный город, ведь физкультурой занимаются более 60% горожан. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и спортивного духа, чтобы спорт стал нормой жизни для населения», — подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Общая длина заасфальтированной трассы «Юго-Западный серпантин» составила 4,2 км — подрядчик благоустроил участок от нижней станции СТК «Горный воздух» до вершины горы Большевик. Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов пояснил: плавные подъемы и спуски обеспечивают стабильную нагрузку велосипедистам, поклонникам лыжероллеров и любителям скандинавской ходьбы.

«Я занимаюсь лыжными гонками, часто катаюсь на велосипеде и бегаю. Сегодня по асфальту еду впервые. Конечно, гораздо комфортнее. А, так как я больше все-таки лыжница, летом удобно будет готовиться к сезону на лыжероллерах», — поделилась впечатлениями от обновленной трассы жительница областного центра Наталья Львова.

«Я тренирую ребят на лонгбордах. У нас в основном занятия проходили на трассе „Санты“, но там, конечно, не такие масштабы. Поэтому, безусловно, с открытием этой трассы появляется больше возможностей», — рассказал инструктор спортклуба «Неваляшки» Дмитрий Захаров.

Асфальтирование — масштабный, но не единственный этап благоустройства «Юго-Западного серпантина. В планах правительства Сахалинской области — дальнейшее развитие инфраструктуры. Вскоре вдоль благоустроенной трассы появятся точки общественного питания.

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