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Более 72 тысяч гарантий с начала года выдал МТС Банк

Более 72 тысяч гарантий с начала года выдал МТС Банк

8 ноября 2023, 11:57
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Специалисты МТС Банка подвели итоги развития гарантийного бизнеса за девять месяцев текущего года. Оказалось, что Банк выдал более 72 тысяч гарантий, из которых 24 тысячи пришлись на третий квартал 2023 года.

Получателями стали свыше 23,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок, а сумма достигла 57,5 миллиардов рублей.

Как отметили в МТС Банке, выданные гарантии чаще всего идут на обеспечение госконтрактов, связанных с благоустройством общественных территорий. Также и на ремонт объектов социального назначения и строительно-монтажные работы.

Благодаря поддержке местных предпринимателей в третьем квартале 2023 года были проведены следующие работы: установлены системы кохлеарной имплантации, позволяющие с помощью медицинского протеза компенсировать потерю слуха у пациентов, в НИИ, организовано проведение экологической реабилитации природных сообществ, реализовано выполнение государственной программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Федерального проекта «Безопасность дорожного движения», обеспечена поставка товаров в рамках проекта «Техносфера» для нужд образовательных учреждений и так далее.

В МТС Банке говорят, организация предлагает широкий спектр банковских продуктов, необходимых представителям малого и среднего бизнеса для исполнения государственных и муниципальных контрактов по ряду федеральных законов, в частности: 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Всего за время работы гарантийного бизнеса было выдано более 107 миллиардов рублей.

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