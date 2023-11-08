Более 72 тысяч гарантий с начала года выдал МТС Банк

В МТС Банке говорят, организация предлагает широкий спектр банковских продуктов, необходимых представителям малого и среднего бизнеса для исполнения государственных и муниципальных контрактов по ряду федеральных законов, в частности: 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Всего за время работы гарантийного бизнеса было выдано более 107 миллиардов рублей.