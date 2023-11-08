Более 72 тысяч гарантий с начала года выдал МТС Банк

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Получателями стали свыше 23,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок, а сумма достигла 57,5 миллиардов рублей.
Как отметили в МТС Банке, выданные гарантии чаще всего идут на обеспечение госконтрактов, связанных с благоустройством общественных территорий. Также и на ремонт объектов социального назначения и строительно-монтажные работы.
Благодаря поддержке местных предпринимателей в третьем квартале 2023 года были проведены следующие работы: установлены системы кохлеарной имплантации, позволяющие с помощью медицинского протеза компенсировать потерю слуха у пациентов, в НИИ, организовано проведение экологической реабилитации природных сообществ, реализовано выполнение государственной программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Федерального проекта «Безопасность дорожного движения», обеспечена поставка товаров в рамках проекта «Техносфера» для нужд образовательных учреждений и так далее.
В МТС Банке говорят, организация предлагает широкий спектр банковских продуктов, необходимых представителям малого и среднего бизнеса для исполнения государственных и муниципальных контрактов по ряду федеральных законов, в частности: 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Всего за время работы гарантийного бизнеса было выдано более 107 миллиардов рублей.