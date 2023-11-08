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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Каскадера Чеботарева оштрафовали за перевозку иномарки на крыше машины в Ростове

«Было опасно»: новый трюк ростовского каскадера дорого ему обошелся

8 ноября 2023, 06:14
Фото: Евгений Каражелясков / rostovgazeta.ru
Каскадера Чеботарева оштрафовали за перевозку иномарки на крыше машины в Ростове

Каскадера Чеботарева оштрафовали за перевозку иномарки на крыше машины в Ростове

В Ростове-на-Дону составили протоколы в отношении каскадера Евгения Чеботарева, который провез автомобиль на крыше другой машины, сообщил он в соцсетях.

Чеботарев вместе со своей командой соорудил на крыше внедорожника специальную платформу, на которую поместили другой автомобиль. После этого ростовчанин сел за руль и поехал по улицам города.

Многие водители его фотографировали, но поездка была не очень долгой, так как Чеботарева остановили сотрудники ГИБДД. По его словам, они составили в отношении него несколько протоколов.

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Кроме того, его заставили снять с крыши автомобиль и вызвать для этого эвакуатор. Это обошлось ему в 16 тысяч рублей. Сам Чеботарев рассказал, что это трюк был опасным.

Каскадера Чеботарева наказали за перевозку иномарки на крыше машины в РостовеКаскадера Чеботарева наказали за перевозку иномарки на крыше машины в Ростове
Каскадера Чеботарева наказали за перевозку иномарки на крыше машины в Ростове
Фото: Чеботарев - соцсети

«Сотрудниками ГИБДД была проведена проверка. Водитель-нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в региональном УГИБДД.

Ранее появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком.

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