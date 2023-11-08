«Было опасно»: новый трюк ростовского каскадера дорого ему обошелся

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Чеботарев вместе со своей командой соорудил на крыше внедорожника специальную платформу, на которую поместили другой автомобиль. После этого ростовчанин сел за руль и поехал по улицам города.
Многие водители его фотографировали, но поездка была не очень долгой, так как Чеботарева остановили сотрудники ГИБДД. По его словам, они составили в отношении него несколько протоколов.
Кроме того, его заставили снять с крыши автомобиль и вызвать для этого эвакуатор. Это обошлось ему в 16 тысяч рублей. Сам Чеботарев рассказал, что это трюк был опасным.
«Сотрудниками ГИБДД была проведена проверка. Водитель-нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в региональном УГИБДД.
Ранее появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком.