Часть Ростова-на-Дону останется без воды 9 ноября

Кроме того, воды не будет в садовых товариществах «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд». Это затронет и дома в товариществах «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», а также микрорайон Темерник.