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Часть Ростова-на-Дону останется без воды 9 ноября

Часть Ростова-на-Дону останется без воды 9 ноября

8 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Часть Ростова-на-Дону останется без воды 9 ноября
В Ростове-на-Дону из-за технических работ несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды на день, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать в четверг, 9 ноября, в период с 09.00 мск до 00.00. Это коснется улиц Вятская, Ректорная, переулков 3-й Кристальный и Днепровский.

Кроме того, воды не будет в садовых товариществах «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд». Это затронет и дома в товариществах «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», а также микрорайон Темерник.

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В это время пройдут работы по переподключению оборудования на улице Воробьиная.

Ранее житель Ростовской области утонул в вырытом коммунальщиками котловане. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Водоснабжение#Улицы#Технические работы#Садовые товарищества
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