Часть Ростова-на-Дону останется без воды 9 ноября

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Ограничения будут действовать в четверг, 9 ноября, в период с 09.00 мск до 00.00. Это коснется улиц Вятская, Ректорная, переулков 3-й Кристальный и Днепровский.
Кроме того, воды не будет в садовых товариществах «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд». Это затронет и дома в товариществах «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», а также микрорайон Темерник.
В это время пройдут работы по переподключению оборудования на улице Воробьиная.
Ранее житель Ростовской области утонул в вырытом коммунальщиками котловане. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.