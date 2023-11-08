Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Почему? Да потому что два города-соседа располагались очень близко и граница между ними была условной, проходила по Ростово-Нахичеванской меже (ныне Театральная площадь). И, конечно, путешественникам было интересно посетить необычный город, основанный армянами-переселенцами из Крыма.
В 1820 году А. С. Пушкин вместе с семьей генерала Раевского, героя Отечественной войны 1812 года, побывал в Ростове и Нахичевани. Они в то время путешествовали по Кавказу.
В те годы подобная поездка − это целое событие и долгое путешествие. Они также посетили Крым. В тот период Пушкин находился в печали и депрессии. У поэта не было вдохновения, он ничего не писал. Хандрил. Семья генерала Раевского решила развлечь гения поездкой по Кавказу и Крыму.
Судя по воспоминаниям генерала Раевского, город Нахичевань произвел на него и Пушкина неизгладимое впечатление. Говорят, что семья генерала и Пушкин побывали и на нашем Нахичеванском базаре. Вот что писал об этом генерал Раевский:
«За крепостью есть другой форштат или город армянский, Нахичеван называемый, пространный, многолюдный и торговлей весьма богатый. Образ жизни, строенье, лица, одеяние − все оригинальное».
Кстати, Нахичевань в начале девятнадцатого века путешественники воспринимали как настоящий восточный город, его даже сравнивали с Константинополем.
Вот что французские путешественники супруги де Гелль написали о Нахичевани: «И вдруг видишь − встает перед тобой город Нахичеван, белый город, город армян с его преогромным базаром, где замечаешь сверкание солнца в стеклах местной архитектуры и особенно на красивых азиатских лицах, которые встречаешь, продвигаясь вперед. Обошли все околотки этого восточного города и все торжки с той предупредительностью, что встречаешь в воспоминаниях о Константинополе. Лавки ломились от самых разнообразных товаров. Мы видели, что армяне − прекрасные мастера по обработке серебра. Они показали нам несколько изготовленных ими седел для кавказских князей. Одно из них было изготовлено из синего бархата, крашено черной эмалью, покрыто серебряной фольгой, к нему прилагались серебряные шпоры и серебряная уздечка. Как в Константинополе, в Нахичевани каждый товар имеет свой отдельный прилавок. Продавцы на рынке только мужчины. Нахичеванцы находят источники для дохода и, где бы они ни поселились, своим присутствием сразу дают толчок к развитию торговли. И так, среди безлюдной донской степи поднялся город Нахичеван − типичный торговый город, и со всех сторон, даже с расстояния 25 миль, приезжают сюда за покупками. Лишь армяне способны так прекрасно вести торговлю. Ничто не ускользает от их внимательного взора. Нет во всей Новороссии ни одной ярмарки, на которую не привозили бы свои товары нахичеванцы. Одежда и оружие кавказцев также составляют одну из главных отраслей торговли. Они поддерживают тесные связи с кавказскими городами. Что касается обычаев нахичеванцев, то они так же, как и у армян, проживающих в других местах Армении, могут сменить страну проживания, форму одежды, однако их нравы и обычаи не подвержены никакому изменению».
Так что несомненно генерал Раевский и Александр Сергеевич Пушкин посетили городской базар, находясь в Нахичевани. В то время это место было главной достопримечательностью города.
Несколько позже, к концу девятнадцатого века, Нахичевань-на-Дону уже стала настоящим европейским городом, эдаким маленьким Петербургом с национальным колоритом.
Но тогда, во времена Александра Сергеевича Пушкина, Нахичевань очаровала путешественников своими торговцами, ремесленниками и базаром.
Нам, конечно, неведомо, что покупали на Нахичеванском базаре Александр Сергеевич Пушкин с семьей генерала Раевского. Но остается только сожалеть, что сегодня ничто не напоминает нам о визите великого поэта на наш Нахичеванский базар, да и в Нахичевань вообще. Уверен, что какая-то мемориальная табличка или доска непременно должна появиться в этом историческом месте современного Ростова.
Кстати, в Нахичевани очень любили Александра Сергеевича Пушкина. Нахичеванцы даже решили его именем назвать публичную библиотеку. И в 1886 году в Нахичевани-на-Дону создается комиссия по подготовке основания такой библиотеки. На следующий год, как утверждает известный историк В. Б. Бархударян в своей книге «История армянской колонии Новая Нахичевань», эта библиотека была уже создана.
И сегодня, к счастью, существуют и взрослая, и детская библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Надеюсь, что мы дождемся и памятного знака в честь визита великого поэта в Нахичевань.
Георгий Багдыков