До 2031 года: на расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 15 млрд руб

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Власти Ростовской области утвердили восьмилетнюю программу расселения аварийных домов. В нее включили дома, признанные непригодными для жизни с 2017 по 2022 годы.
Мероприятия будут проводиться в 50 муниципалитетах, включая крупные города, шахтерские поселения и небольшие села.
«Обязательным условием участия является принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — уточнили в правительстве региона.
Потратить на расселение аварийных домов власти планируют 15 миллиардов рублей. Это деньги областного и местного бюджетов, а также средства, выделенные федеральным «Фондом развития территорий».
Ранее в Ростове выделили 8,4 миллиона рублей на снос дома, построенного в 1931 году.