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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

На расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 15 миллиардов рублей

До 2031 года: на расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 15 млрд руб

8 ноября 2023, 13:42
Фото: Правительство Ростовской области
На расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 15 миллиардов рублей

Власти утвердили программу расселения аварийных домов в Ростовской области

В течение восьми лет на расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 15 миллиардов рублей, рассказали в правительстве региона.

Власти Ростовской области утвердили восьмилетнюю программу расселения аварийных домов. В нее включили дома, признанные непригодными для жизни с 2017 по 2022 годы.

Мероприятия будут проводиться в 50 муниципалитетах, включая крупные города, шахтерские поселения и небольшие села.

«Обязательным условием участия является принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — уточнили в правительстве региона.

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Потратить на расселение аварийных домов власти планируют 15 миллиардов рублей. Это деньги областного и местного бюджетов, а также средства, выделенные федеральным «Фондом развития территорий».

Ранее в Ростове выделили 8,4 миллиона рублей на снос дома, построенного в 1931 году.

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