Донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В среду, 8 ноября, в соцсетях появились сообщения от местных жителей, заявивших о грохоте и следах в небе Ростовской области, которые могут свидетельствовать о работе систем ПВО.
Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил встревоженным землякам, что источником грохота стало выполнение задач российскими военнослужащими. Однако главу региона обеспокоило, как подробно жители Ростовской области обсуждали увиденное и публиковали доказательства в соцсетях.
Он напомнил, что обсуждение информации о работе систем ПВО или сообщения на аналогичную тематику играют на руку противнику, а потому Василий Голубев принял решение блокировать пользователей, публикующих фото- и видеоматериалы с фактами работы военных.
«Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладывайте фото и видео на эту тему! Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи — блокироваться», — заявил губернатор.
«Пора уже наказывать как-то таких умников», «Почему только блокировать и удалять? Может пора наказывать строже, это не шутки все-таки. А люди будьте умнее и не подставляйте наши территории», «Пейте Новопассит и держите язык за зубами, не подставляйте ребят и жителей области», — поддержали губернатора в комментариях дончане.