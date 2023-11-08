Донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале

«Пора уже наказывать как-то таких умников», «Почему только блокировать и удалять? Может пора наказывать строже, это не шутки все-таки. А люди будьте умнее и не подставляйте наши территории», «Пейте Новопассит и держите язык за зубами, не подставляйте ребят и жителей области», — поддержали губернатора в комментариях дончане.