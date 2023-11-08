rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Губернатор Голубев заявил, что будет блокировать дончан за фото и видео с ПВО

Донской губернатор Голубев пригрозил подписчикам блокировками в своем Telegram-канале

8 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Губернатор Голубев заявил, что будет блокировать дончан за фото и видео с ПВО

Губернатор Ростовской области строжайше запретил публикации с работой ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что будет блокировать подписчиков, публикующих фото и видео с работой систем ПВО, об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

В среду, 8 ноября, в соцсетях появились сообщения от местных жителей, заявивших о грохоте и следах в небе Ростовской области, которые могут свидетельствовать о работе систем ПВО.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил встревоженным землякам, что источником грохота стало выполнение задач российскими военнослужащими. Однако главу региона обеспокоило, как подробно жители Ростовской области обсуждали увиденное и публиковали доказательства в соцсетях.

Губернатор попросил жителей Ростовской области не паниковать из-за работы ПВО
Узнать подробнее

Он напомнил, что обсуждение информации о работе систем ПВО или сообщения на аналогичную тематику играют на руку противнику, а потому Василий Голубев принял решение блокировать пользователей, публикующих фото- и видеоматериалы с фактами работы военных.

«Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладывайте фото и видео на эту тему! Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи — блокироваться», — заявил губернатор.

«Пора уже наказывать как-то таких умников», «Почему только блокировать и удалять? Может пора наказывать строже, это не шутки все-таки. А люди будьте умнее и не подставляйте наши территории», «Пейте Новопассит и держите язык за зубами, не подставляйте ребят и жителей области», — поддержали губернатора в комментариях дончане.

Читайте также:
«Военные отработали»: губернатор Ростовской области назвал причины грохотаРостовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября«Не надо паниковать: губернатор высказался о грохоте в Таганроге и Азове
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#ПВО#Взрыв#Губернатор#Соцсети#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Фото#Губернатор Василий Голубев#Происшествия
Подпишитесь
«Военные отработали»: губернатор Ростовской области назвал причины грохота
Сегодня, 09:21
В Ростовской области собрали урожай лука, отравленный нитратами
Сегодня, 07:27
Рост на 200%: как менялась стоимость проезда в Ростове за последние 5 лет
Сегодня, 04:28
«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением
Сегодня, 10:13
Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков
Сегодня, 09:02
Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:31