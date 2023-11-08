«Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО

В октябре Андрей Турчак представил президенту доклад об итогах деятельности рабочей группы по СВО с новыми предложениями по поддержке участников спецоперации. Это, в частности, бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право всех членов семьи погибшего на бесплатный проезд к месту его погребения (ежегодно). Другие предложения касаются права членов семьи погибшего участника СВО на получение региональных выплат по месту его жительства, сохранения мобильных номеров телефона за участниками СВО, даже если они не пользуются ими долгое время, и совершенствования системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий, информирует er.ru.