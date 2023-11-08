«Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» обсудили поддержку участников СВО

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:01
Андрей Турчак выразил мнение, что фонд может посодействовать в согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами. Он отметил, что одним из таких законопроектов является предоставление бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.
«Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе», — сказал он.
Дмитрий Вяткин, представитель рабочей группы по СВО и первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», подчеркнул, что фонд может оказать поддержку при работе над законопроектами о госстраховании добровольцев, о сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации. Он уточнил, что последний уже прошел первое чтение, но требует дальнейших поправок от правительства. А законопроект, связанный с госстрахованием добровольцев, еще не вышел на первое чтение, хотя получил одобрение комитета.
Андрей Турчак также отметил, что рабочая группа по СВО работает над вопросами реабилитации и протезирования. Он указал, что в данной сфере есть сложности, так как многое приходится решать в ручном режиме, включая разработку и лицензирование протезов и абилитацию. Он подчеркнул, что более двадцати различных структур в настоящее время занимаются этими вопросами.
Анна Цивилева подчеркнула, что услуги по реабилитации, абилитации и протезированию должны быть взаимосвязанными.
«При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации», — отметила она.
Цивилева также сказала, что важно нормативно закрепить в стандартах перечень и объем медицинской помощи, предоставляемой при протезировании.
В октябре Андрей Турчак представил президенту доклад об итогах деятельности рабочей группы по СВО с новыми предложениями по поддержке участников спецоперации. Это, в частности, бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право всех членов семьи погибшего на бесплатный проезд к месту его погребения (ежегодно). Другие предложения касаются права членов семьи погибшего участника СВО на получение региональных выплат по месту его жительства, сохранения мобильных номеров телефона за участниками СВО, даже если они не пользуются ими долгое время, и совершенствования системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий, информирует er.ru.