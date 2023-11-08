Инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове

Напомним, утром 8 ноября в Сети появились сообщения о загрязнении реки Темерник. Ростовчане поделились видео, на которых реку покрыла густая пена. По сообщениям свидетелей, источник загрязнения находится в северной части Ростова, а пена появилась в районе СНТ «Импульс».