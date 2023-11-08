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Published Сегодня, 08:58

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Инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове

Инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове

8 ноября 2023, 08:58
Фото: Midjourney
Инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове
В Ростове инспекторы донского Минприроды проверят факт загрязнения реки Темерник, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 8 ноября в Сети появились сообщения о загрязнении реки Темерник. Ростовчане поделились видео, на которых реку покрыла густая пена. По сообщениям свидетелей, источник загрязнения находится в северной части Ростова, а пена появилась в районе СНТ «Импульс».

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Уже спустя час после появления видео в Минприроды Ростовской области объявили, что планируют провести проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также проверить достоверность сообщений.

«По факту размещенной в сети „Интернет“ информации о сливе сточных вод в реку Темерник в целях проверки достоверности сведений на место выехали инспекторы министерства природных ресурсов и экологии», — сказано в сообщении.

Ранее юрист рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение реки Дон.

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