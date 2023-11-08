Инспекторы Минприроды проверят состояние реки Темерник в Ростове

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Напомним, утром 8 ноября в Сети появились сообщения о загрязнении реки Темерник. Ростовчане поделились видео, на которых реку покрыла густая пена. По сообщениям свидетелей, источник загрязнения находится в северной части Ростова, а пена появилась в районе СНТ «Импульс».
Уже спустя час после появления видео в Минприроды Ростовской области объявили, что планируют провести проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также проверить достоверность сообщений.
«По факту размещенной в сети „Интернет“ информации о сливе сточных вод в реку Темерник в целях проверки достоверности сведений на место выехали инспекторы министерства природных ресурсов и экологии», — сказано в сообщении.
Ранее юрист рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение реки Дон.