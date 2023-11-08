Количество офисов Сбера в Крыму вырастет до 15 в 2023 году

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказывал, что сервисы Сбера пользуются высоким спросом в Крыму. По его словам, каждый день отделения в Ялте, Севастополе и Керчи посещают более 1,5 тысячи человек. «А с мая по сентябрь при поддержке банка свыше 1,6 тысячи семей взяли жилье в ипотеку на сумму более 6,3 миллиарда рублей. А к 1 октября бизнесмены открыли в Крыму более шесть тысяч счетов и получили 1,3 тысячи кредитов на развитие», — уточнил Анатолий Песенников.