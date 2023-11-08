Количество офисов Сбера в Крыму вырастет до 15 в 2023 году

Posted 8 ноября, 13:53
Published 8 ноября, 13:53
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Сбер открыл уже пятый розничный офис на полуострове, это второе по счету отделение в Севастополе. Также на полуострове есть три специализированных офиса для обслуживания юридических лиц, а банкоматная сеть достигла 118 устройств. В том числе почти 40 находятся в Севастополе.
Напомним, что первое отделение в Крыму появилось в начале мая, оно находится в Ялте. После этого заработали офисы в Севастополе и Керчи.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказывал, что сервисы Сбера пользуются высоким спросом в Крыму. По его словам, каждый день отделения в Ялте, Севастополе и Керчи посещают более 1,5 тысячи человек. «А с мая по сентябрь при поддержке банка свыше 1,6 тысячи семей взяли жилье в ипотеку на сумму более 6,3 миллиарда рублей. А к 1 октября бизнесмены открыли в Крыму более шесть тысяч счетов и получили 1,3 тысячи кредитов на развитие», — уточнил Анатолий Песенников.
Он добавил, что поддержку получают, как крупные инвесторы, так и начинающие предприниматели. Кроме того, Сбер активно развивает безналичную оплату на полуострове: в торгово-сервисных компаниях установили почти три тысячи pos-терминалов.
В кулуарах форума Финополис Герман Греф рассказал, что до конца года в Крыму количество офисов достигнет 15. За последние полгода существующие офисы посетили 106 тысяч человек. «Люди активно берут ипотеку, кредиты, оформляют кредитные карты. Розничный портфель здесь составил более девяти миллиардов рублей, а доля на рынке жилищного кредитования — 13%. Объем одобренных кредитов бизнесу достиг 46 миллиардов рублей», — отметил Герман Греф.