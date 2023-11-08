Лишили звания и дали 7 лет: экс-полицейского в Ростове поймали на миллионной взятке

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Представители ФСБ объявили, что сотрудникам ведомства удалось задержать во время получения взятки старшего следователя следственного отдела ОП № 1 УМВД России Ростова-на-Дону, капитана полиции Артема Бондаренко. Мужчину поймали с поличным, когда он получал взятку общей суммой один миллион рублей от адвоката одного из подозреваемых. Эти деньги должны были стать вознаграждением за переквалификацию статьи на менее тяжкий состав преступления.
В итоге на основании материалов оперативников в отношении Бондаренко возбудили дело о получении взятки.
Уже в среду, 8 ноября, стало известно, что Ворошиловский районный суд Ростова признал экс-полицейского виновным во взятки и вынес решение о том, что Бондаренко отправится в колонию строгого режима на семь лет. Ему также запретили работать в правоохранительных органах или на госслужбе в течение трех лет и лишили Бондаренко звания капитана юстиции.
Артем Бондаренко пытался обжаловать приговор в апелляции, однако судебная коллегия по уголовным делам донского облсуда решила оставить приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области уволили конвоира, который передал наркотики заключенному.