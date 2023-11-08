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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Экс-полицейский из Ростова «сядет» на 7 лет из-за миллионной взятки

Лишили звания и дали 7 лет: экс-полицейского в Ростове поймали на миллионной взятке

8 ноября 2023, 09:20
Фото: Midjourney
Экс-полицейский из Ростова «сядет» на 7 лет из-за миллионной взятки

Экс-полицейский из Ростова «сядет» на семь лет из-за миллионной взятки

В Ростове бывшему полицейскому вынесли приговор за взятку в размере одного миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Представители ФСБ объявили, что сотрудникам ведомства удалось задержать во время получения взятки старшего следователя следственного отдела ОП № 1 УМВД России Ростова-на-Дону, капитана полиции Артема Бондаренко. Мужчину поймали с поличным, когда он получал взятку общей суммой один миллион рублей от адвоката одного из подозреваемых. Эти деньги должны были стать вознаграждением за переквалификацию статьи на менее тяжкий состав преступления.

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В итоге на основании материалов оперативников в отношении Бондаренко возбудили дело о получении взятки.

Уже в среду, 8 ноября, стало известно, что Ворошиловский районный суд Ростова признал экс-полицейского виновным во взятки и вынес решение о том, что Бондаренко отправится в колонию строгого режима на семь лет. Ему также запретили работать в правоохранительных органах или на госслужбе в течение трех лет и лишили Бондаренко звания капитана юстиции.

Артем Бондаренко пытался обжаловать приговор в апелляции, однако судебная коллегия по уголовным делам донского облсуда решила оставить приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Ранее в Ростовской области уволили конвоира, который передал наркотики заключенному.

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