Лишили звания и дали 7 лет: экс-полицейского в Ростове поймали на миллионной взятке

Уже в среду, 8 ноября, стало известно, что Ворошиловский районный суд Ростова признал экс-полицейского виновным во взятки и вынес решение о том, что Бондаренко отправится в колонию строгого режима на семь лет. Ему также запретили работать в правоохранительных органах или на госслужбе в течение трех лет и лишили Бондаренко звания капитана юстиции.