Между Ростовом и Азовом изменят расписание электричек

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В среду, 8 ноября, Минтранс Ростовской области объявил о начале ремонтных работ на железных путях, из-за которого 11 ноября изменится расписание пригородных поездов.
Так поезд №6026 «Ростов — Азов» отправится с вокзала Ростов Главный в 13.02 мск, на 30 минут позже обычного расписания. Это приведет к смещению расписания, из-за чего электричка доберется до Батайска только к 13.24 мск. В Азов поезд прибудет в 14.10 мск.
Кроме того, изменится и расписание поезда №6025 «Азов — Ростов». Хотя электричка отправляется в обычное для себя время, 14.24 мск, она прибудет в Ростов-на-Дону с задержкой в 16 минут — только к 15.33 мск.
«Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов», — сказано в сообщении.
Подробное расписание работы пригородных поездов дончанам рекомендовали изучить с помощью сайта АО «СКППК» или же в пригородных кассах.
Ранее стало известно, что поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону в 2023 году.