Мог возглавить Ростов: что известно о задержанном главе Кагальницкого района

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Главу Кагальницкого района Вадима Сидорова задержали сегодня прямо на рабочем месте. Его подозревают во взяточничестве.
Силовики нагрянули к чиновнику как раз в момент поучения денег от местного бизнесмена. За свое «покровительство» Сидоров хотел от него получить 176 тысяч рублей. Однако это всего лишь один из эпизодов его коррупционной деятельности.
«Блокнот Ростов» пишет, что в здании администрации и дома у Сидорова проходят обыски.
В СК региона и ФСБ подробностями задержания Сидорова не делились.
В декларации об имуществе и доходах, которую Сидоров как чиновник заполнял в конце 2021 года, указано, что его годовой доход составлял 1,231 миллиона рублей, то есть в месяц он зарабатывал в среднем около 102 тысяч рублей.
Также на главу администрации записаны дом площадью 138 квадратных метров, участок земли в пять соток и одна треть небольшой квартиры. Из транспорта у чиновника указан лишь легковой автомобиль.
Сидоров официально не женат, но имеет двух несовершеннолетних детей.
Вадим Сидоров имеет в Ростовской области скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года по решению местного Собрания депутатов. Срок его полномочий должен был истечь в 2027 году.
До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Также администрация была замешана в другом скандале времен пандемии. Губернатор тогда ввел запрет на проведение массовых мероприятий. Однако власти Кагальницкого района проигнорировали указ главы региона и организовали публичные слушания по поводу генерального плана развития территории.
В 2021 году Сидоров пытался стать главой администрации Ростова. Он был единственным соперником Алексея Логвиненко в финале. Сидоров, как и другие претенденты, прошел тестирование и рассказал, как хотел бы развивать Ростов. Однако в конечном итоге депутаты отдали эту должность Алексею Логвиненко.