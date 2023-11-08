МСП Банк: Клиенты могут оформить кредит на 8 млн рублей по одному документу

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной», — заявил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он также добавил, что теперь в ходе подачи заявки большая часть информации будет подгружаться системой автоматически, из открытых источников: в частности, из СПАРК и ЕГРЮЛ. Исаевич рассказал, что подобная мера призвана сократить время, затрачиваемое на заполнение данных, и обеспечить оптимизацию скоринга на стороне банка.