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МСП Банк: Клиенты могут оформить кредит на 8 млн рублей по одному документу

МСП Банк: Клиенты могут оформить кредит на 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, упрощает условия выдачи кредитов на развитие бизнеса. Теперь любой экспресс-кредит до 8 млн рублей можно будет оформить по единственному документу — паспорту РФ.

Известно, что новая мера будет касаться в том числе и программ льготного финансирования, доступная ставка по которым до 30 ноября составляет от 12,5%, пишет lenta.ru.

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной», — заявил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он также добавил, что теперь в ходе подачи заявки большая часть информации будет подгружаться системой автоматически, из открытых источников: в частности, из СПАРК и ЕГРЮЛ. Исаевич рассказал, что подобная мера призвана сократить время, затрачиваемое на заполнение данных, и обеспечить оптимизацию скоринга на стороне банка.

В то же время председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал на перспективную возможность привлечения бизнесом финансирования по ставкам значительно ниже рыночных в максимально оперативные сроки. Он добавил, что банк не требует дополнительных комиссий, без залога и поручительств перечисляя средства на расчетный счет любой российской кредитной организации.

Стоит напомнить: МСП Банк предоставляет меры поддержки для делового сообщества в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Курирование этого проекта осуществляет первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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