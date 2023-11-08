МСП Банк: Клиенты могут оформить кредит на 8 млн рублей по одному документу

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Известно, что новая мера будет касаться в том числе и программ льготного финансирования, доступная ставка по которым до 30 ноября составляет от 12,5%, пишет lenta.ru.
«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной», — заявил гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он также добавил, что теперь в ходе подачи заявки большая часть информации будет подгружаться системой автоматически, из открытых источников: в частности, из СПАРК и ЕГРЮЛ. Исаевич рассказал, что подобная мера призвана сократить время, затрачиваемое на заполнение данных, и обеспечить оптимизацию скоринга на стороне банка.
В то же время председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал на перспективную возможность привлечения бизнесом финансирования по ставкам значительно ниже рыночных в максимально оперативные сроки. Он добавил, что банк не требует дополнительных комиссий, без залога и поручительств перечисляя средства на расчетный счет любой российской кредитной организации.
Стоит напомнить: МСП Банк предоставляет меры поддержки для делового сообщества в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Курирование этого проекта осуществляет первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.