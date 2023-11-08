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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:13

«Мультивселенную выгоды» запускают в МТС Банке

«Мультивселенную выгоды» запускают в МТС Банке

8 ноября 2023, 12:13
Фото: МТС Банк
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Акцию «Чёрная пятница 2023 — Мультивселенная выгоды» для физических лиц запускают в МТС Банке. Она пройдет с 6 ноября по 6 декабря текущего года. За время акции держатели любых карт МТС Банка смогут получить до 2000 рублей вознаграждения за покупки и платежи.

В Банке отмечают, для того чтобы получить повышенный кешбэк, который составит 10% нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте акции или в мобильном приложении МТС Банка. Делать это необходимо в каждом из четырех периодов проведения акции.

Повышенный кешбэк будет начисляться за оплату кафе, ресторанов, на развлечения, искусство и покупку сувениров в период с 6 по 12 ноября. С 13 по 19 ноября на покупку одежды, обуви, ювелирных изделий, часов, косметики и оплату студий красоты. С 20 по 26 ноября начисление будет производиться за покупку товаров для дома, бытовой техники и электроники. Последний период регистрации с 27 ноября по 3 декабря. Сюда входит оплата услуг ЖКХ, квартплаты, платежей на сайте госуслуг, включая штрафы и налоги, оплату игр, страхования, пожертвования и многое другое в разделе «Платежи» в приложении МТС Банка.

Кешбэк начисляется при совершении не менее пяти расходных операций по оплате товаров или услуг с использованием карты МТС Банка в каждом из первых трех периодов, а в последнем периоде — не менее пяти расходных операций в категории «Платежи». Максимальная сумма кешбэка за все время акции составляет 2000 рублей по 500 рублей в каждом из отчетных периодов суммарно по всем картам, участвующим в акции. МТС Банк перечислит вознаграждение в российских рублях на счет карты не позднее 29 декабря 2023 года.

Дополнительную выгоду клиенты МТС Банка смогут получить с картой «Скидка везде». Помимо акционного кешбэка по ней действует моментальная скидка 3% за онлайн-покупки на все категории товаров, а при оформлении карты в период действия акции клиенты получат вечное бесплатное обслуживание по ней.

Подробные условия и все предложения, доступные в рамках акции «Чёрная пятница 2023 — Мультивселенная выгоды», можно посмотреть на официальном сайте. Все карты МТС Банка доступны по ссылке.

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