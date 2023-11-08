«Мультивселенную выгоды» запускают в МТС Банке

Кешбэк начисляется при совершении не менее пяти расходных операций по оплате товаров или услуг с использованием карты МТС Банка в каждом из первых трех периодов, а в последнем периоде — не менее пяти расходных операций в категории «Платежи». Максимальная сумма кешбэка за все время акции составляет 2000 рублей по 500 рублей в каждом из отчетных периодов суммарно по всем картам, участвующим в акции. МТС Банк перечислит вознаграждение в российских рублях на счет карты не позднее 29 декабря 2023 года.