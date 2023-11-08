«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Стресс и лишние килограммы являют собой замкнутый круг, где одно — является причиной другого и наоборот. Цифры на весах растут в разы быстрее, если со стороны окружающих люди с ожирением слышат только оскорбления и упреки. Из-за отношений близких к лишним килограммам наши героини обзавелись комплексами, перестали любить себя и потеряли интерес к жизни. Ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, как выбраться из этого состояния, вернуться к полноценной жизни и принять себя.
Александра — домохозяйка и мама троих детей. Она вспоминает, что до первой беременности она весила 56 килограммов при росте 170 см.
«Муж тогда сходил по мне с ума. А после первой беременности я сразу потяжелела килограммов 20. Похудеть не успела, потому что почти сразу забеременела. Сейчас младшим дочкам уже 3 года, а я стабильно вешу больше центнера», — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Брак Александры распался год назад.
«Спустя год после второй беременности, когда вес не уходил, он сначала ласково называл меня „поросенком“. А потом стал отбирать еду. Обычно ужинать запрещал и получалось так, что он и дети ели, а я смотрела», — добавляет девушка.
Муж перестал интересоваться ею и в конце-концов принял решение уйти из семьи.
«Я как-то увидела его с новой женщиной. Высокая и прямо анорексично худая. Я одновременно понимаю его и злюсь. Наверное, тогда во мне что-то перевернулось, и я решила начать худеть», — вспоминает Александра.
Все прошлые попытки похудеть на голодовках и жестких диетах закончились провалом. Лишние килограммы, сброшенные титаническими усилиями в течении нескольких недель, возвращались за 5-7 дней. Тогда Александра начала считать калории и вместо рациона их кефира и огурцов стала есть все, в рамках дневной нормы по калориям. Она добавляет, что пока удалось сбросить только около 10 килограммов, однако сдаваться мама троих детей не планирует.
«У меня трое очень активных детей, с ними худеть еще легче. И я хочу, чтобы в будущем они восхищались мной, а не стеснялись», — говорит собеседница RostovGazeta.
Виктория — настоящая дюймовочка, ее рост составляет ровно 132 см. Однако заветная для многих цифра на весах — 60кг – для нее означает ожирение первой степени.
Она говорит, что никогда не была худышкой, так как свою роль сыграли наследственность и невысокий рост.
«Я всегда была немного в теле и воспринимала это нормально. Вышла замуж по любви в 18 лет, родила дочку. И во время беременности увеличилась как будто в полтора раза», — вспоминает девушка.
Поначалу родственники и муж мягко намекали. Но критика по словам Виктории была исключительно в мягкой форме.
«Больше всего грязи я слышала от совершенно незнакомых людей. В автобусе или электричке мне спокойно могли сказать, что я занимаю два места», — вспоминает собеседница RostovGazeta.
Три года назад Виктория споткнулась и упала. В результате — перелом правой руки. Врачи, по словам девушки, объяснили, что кость не выдержала веса хозяйки.
«Они объяснили, что я могла бы отделаться растяжением связок, потому что когда я падала, то выставила руки как подпорки. Но мое тело само себя не выдержало. Тогда я решила, что раз я опасна для себя самой, то с этим надо что-то делать», — вспоминает ростовчанка.
Чтобы похудеть было проще, Виктория нашла на просторах интернета единомышленницу. Позже, признается Виктория, она поняла, что это было ошибкой.
«Мы с этой девушкой практически подружились, она часто приходила к нам в гости. В итоге получилось так, что она очень близко начала общаться с моим мужем, похудела практически за год. И сейчас его жена она, а не я», — рассказывает Виктория.
Боль от измены мужа и подруги, признается девушка, не прошла до сих пор.
«С тех пор всякая мотивация худеть пропала вообще», — добавляет Виктория.
По мнению ростовского диетолога Анастасии Кривошей, методики для снижения веса будут эффективны только в том случае, если на человека нет давления и критики со стороны.
«Тут действительно нужно начинать работу с головы. Уходить от токсичного окружения, изолироваться от критикующих всеми возможными способами. И еще важно ни с кем себя не сравнивать. То, что одни люди худеют за 2 месяца — не гарант того, что у вас будет так же», — объясняет эксперт.
Анастасия Кривошей советует одновременно работать и с эмоциями, и с телом.
«Можно посещать психолога, дыхательные и медитативные практики. Потому что неумение отличать эмоциональный голод от физического — одна их частых причин набора веса. Очень важно также проработать проблему самооценки и понять, что она не должна зависеть от цифры на весах», — поясняет диетолог.
Причины набора веса Анастасия Кривошей рекомендует искать не только в перееданиях. Зачастую это могут быть проблемы со здоровьем. Поэтому перед тем, как начинать худеть необходимо пройти медицинское обследование и выявить реальную причину ожирения.
«Физическая активность на первых порах вообще может только навредить. Травмы от собственного веса — не редкость. Поэтому я бы порекомендовала до того веса, в котором человеку будет комфортно пройти три часа подряд пешком и не слишком устать и только потом подобрать с тренером индивидуальную программу тренировок», — советует эксперт.
Анастасия Кривошей напоминает, что похудение будет проходить эффективнее, если оно необходимо для вашего здоровья, а не для того, чтобы угодить окружающим.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему нельзя худеть к Новому году.