«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением

«Они объяснили, что я могла бы отделаться растяжением связок, потому что когда я падала, то выставила руки как подпорки. Но мое тело само себя не выдержало. Тогда я решила, что раз я опасна для себя самой, то с этим надо что-то делать», — вспоминает ростовчанка.