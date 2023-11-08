Сектанты пытались убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
По информации Следкома, на одном из федеральных каналов показали передачу о приверженцах псевдорелигиозной организации, которые распространяют свои учения. Они ведут беседы с жителями донского региона и Нижегородской области.
«Пенсионеров призывали отказываться от пенсий и имущества в их пользу. Председатель СК РФ поручил организовать доследственные проверки», — уточнили в управлении.
Отмечается, что ход и результаты исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона.