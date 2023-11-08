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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

СК проверит попытки убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий

Сектанты пытались убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий

8 ноября 2023, 14:23
Фото: Midjourney
СК проверит попытки убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий

СК проверит попытки убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий

В Ростовской области началась проверка после попытки убедить пенсионеров отказаться от выплат в пользу неизвестных, сообщили в региональном УСКР.

По информации Следкома, на одном из федеральных каналов показали передачу о приверженцах псевдорелигиозной организации, которые распространяют свои учения. Они ведут беседы с жителями донского региона и Нижегородской области.

«Пенсионеров призывали отказываться от пенсий и имущества в их пользу. Председатель СК РФ поручил организовать доследственные проверки», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что ход и результаты исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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