Дорогу из Ростова к границе ДНР отремонтируют до 1 ноября 2024 года

Стоимость работ оценили почти в 251,3 миллиона рублей. За эти деньги, согласно смете, исполнитель контракта должен будет восстановить и закрепить трассу в местности первой категории сложности, заменить дорожное полотно, демонтировать и заменить дорожные знаки, демонтировать дорожные столбики, барьерные ограждения и водопропускные трубы, чтобы позднее построить резервный трубопровод. После того как капитальные работы будут закончены, подрядчику нужно будет укрепить обочины и съезды, установить новые сигнальные столбы, обновить разметку и обновить обновить барьерные ограждения с тротуарами.