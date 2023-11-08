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На капремонт дороги «Ростов — Таганрог — граница ДНР» выделили 251,3 млн рублей

Дорогу из Ростова к границе ДНР отремонтируют до 1 ноября 2024 года

8 ноября 2023, 06:27
Фото: 1MI
На капремонт дороги «Ростов — Таганрог — граница ДНР» выделили 251,3 млн рублей
В Ростовской области дорогу из Ростова до Таганрога и границы с ДНР отремонтируют за 251, 29 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Во вторник, 7 ноября, донской Минтранс опубликовал открытый конкурс для поиска подрядчика, который сможет провести капитальный ремонт дороги «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР» — с. Васильево-Ханжоновка — с. Федоровка. Всего речь идет о шести километрах дороги, расположенных на территории Неклиновского района.

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Стоимость работ оценили почти в 251,3 миллиона рублей. За эти деньги, согласно смете, исполнитель контракта должен будет восстановить и закрепить трассу в местности первой категории сложности, заменить дорожное полотно, демонтировать и заменить дорожные знаки, демонтировать дорожные столбики, барьерные ограждения и водопропускные трубы, чтобы позднее построить резервный трубопровод. После того как капитальные работы будут закончены, подрядчику нужно будет укрепить обочины и съезды, установить новые сигнальные столбы, обновить разметку и обновить обновить барьерные ограждения с тротуарами.

Работы нужно успеть выполнить до 31 октября 2024 года. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 23 ноября, победителя объявят через пять дней.

Ранее стало известно, что в Ростове распланируют землю у Гребного канала «Дон» под строительство дороги.

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