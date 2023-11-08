На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей

Во вторник, 7 ноября, разместили один аукцион и два открытых конкурса, чтобы найти подрядчиков, что смогут отремонтировать донские дороги за 1,17 миллиарда рублей. Речь идет о трех участках дорог, один из них расположен на дороге «поселок Матвеев Курган — слобода Большекрепинская — слобода Родионово-Несветайская» на участке между 12-м и 25-м километрами в Матвеево-Курганском районе, оставшиеся два — на трассе «слобода Родионово-Несветайская — село Алексеевка — Новошахтинск» на участках между первым и пятым, восьмым и 13-м и 15-м и 18-м километрами в Родионово-Несветайском районе.