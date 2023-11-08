На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Во вторник, 7 ноября, разместили один аукцион и два открытых конкурса, чтобы найти подрядчиков, что смогут отремонтировать донские дороги за 1,17 миллиарда рублей. Речь идет о трех участках дорог, один из них расположен на дороге «поселок Матвеев Курган — слобода Большекрепинская — слобода Родионово-Несветайская» на участке между 12-м и 25-м километрами в Матвеево-Курганском районе, оставшиеся два — на трассе «слобода Родионово-Несветайская — село Алексеевка — Новошахтинск» на участках между первым и пятым, восьмым и 13-м и 15-м и 18-м километрами в Родионово-Несветайском районе.
На ремонт дорог в Матвеево-Курганском районе выделили 720,4 миллиона рублей, в Родионово-Несветайском районе — 328,6 и 125,18 миллиона рублей соответственно. Эти суммы включают расходы на строительство временных сооружений, ремонт, утилизацию мусора и другие виды работ.
Условия первого контракта необходимо выполнить к 16 декабря 2025 года, оставшиеся два — к 12 декабря 2024 года. Результаты выбора подрядчиков станут известны в конце ноября.
Ранее стало известно, что ремонт трассы до границы с ЛНР начался раньше графика.