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На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей

На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей

8 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI
На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублей
В Ростовской области на ремонт дорог потратят более 1,17 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале государственных закупок.

Во вторник, 7 ноября, разместили один аукцион и два открытых конкурса, чтобы найти подрядчиков, что смогут отремонтировать донские дороги за 1,17 миллиарда рублей. Речь идет о трех участках дорог, один из них расположен на дороге «поселок Матвеев Курган — слобода Большекрепинская — слобода Родионово-Несветайская» на участке между 12-м и 25-м километрами в Матвеево-Курганском районе, оставшиеся два — на трассе «слобода Родионово-Несветайская — село Алексеевка — Новошахтинск» на участках между первым и пятым, восьмым и 13-м и 15-м и 18-м километрами в Родионово-Несветайском районе.

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На ремонт дорог в Матвеево-Курганском районе выделили 720,4 миллиона рублей, в Родионово-Несветайском районе — 328,6 и 125,18 миллиона рублей соответственно. Эти суммы включают расходы на строительство временных сооружений, ремонт, утилизацию мусора и другие виды работ.

Условия первого контракта необходимо выполнить к 16 декабря 2025 года, оставшиеся два — к 12 декабря 2024 года. Результаты выбора подрядчиков станут известны в конце ноября.

Ранее стало известно, что ремонт трассы до границы с ЛНР начался раньше графика.

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