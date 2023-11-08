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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Ростовчане заявили о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

«Началась стрельба»: что произошло в центре Ростова-на-Дону

8 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

Стали известны подробности драки со стрельбой у ресторана в Ростове

В Ростове-на-Дону проверяется распространенная информация о потасовке на проспекте Кировском, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Изначально очевидцы рассказали, что конфликт начался с двух мужчин возле ресторана «Магадан» на Кировском. Говорится, что они что-то не поделили и это привело к негативным последствиям.

«Один побежал за другим, стреляя из пистолета и пытаясь ударить оппонента», — заявили ростовчане. Добавим, что на улице находилось большое количество людей, но остановить стрелка никто не пытался.

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А пользователи в комментариях раскритиковали участников этой потасовки.

«Полицейскими принимаются меры, направленные на установление участников событий, а также выяснение обстоятельств произошедшего. На данный момент информации о пострадавших в результате уличного конфликта гражданах в полицию из медицинских учреждений не поступало», — сообщили в региональном УМВД.

По результатам проверки сотрудниками органов внутренних дел будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: MDK - TG

Ранее стало известно, что полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской. Материал читайте по ссылке.

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