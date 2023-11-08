«Началась стрельба»: что произошло в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Изначально очевидцы рассказали, что конфликт начался с двух мужчин возле ресторана «Магадан» на Кировском. Говорится, что они что-то не поделили и это привело к негативным последствиям.
«Один побежал за другим, стреляя из пистолета и пытаясь ударить оппонента», — заявили ростовчане. Добавим, что на улице находилось большое количество людей, но остановить стрелка никто не пытался.
А пользователи в комментариях раскритиковали участников этой потасовки.
«Полицейскими принимаются меры, направленные на установление участников событий, а также выяснение обстоятельств произошедшего. На данный момент информации о пострадавших в результате уличного конфликта гражданах в полицию из медицинских учреждений не поступало», — сообщили в региональном УМВД.
По результатам проверки сотрудниками органов внутренних дел будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее стало известно, что полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской. Материал читайте по ссылке.