Названа неочевидная польза орехов

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
По информации управления, рекомендуется употреблять орехи в жареном виде, так как это придает им более насыщенный вкус и сохраняет большинство их полезных свойств. Однако не стоит сильно солить или обильного поливать сахарным сиропом. Чтобы получить наибольшую пользу от орехов, лучше есть их в натуральном виде, без добавок.
Арахис содержит полезные вещества, которые снижают уровень холестерина в организме. Кроме того, арахис богат антиоксидантами, которых больше в обжаренных орехах, чем в сырых. Один из самых ценных свойств арахиса — наличие паракумариновой кислоты, которая помогает предотвратить развитие рака желудка.
Миндаль обладает обезболивающим и антисептическим действием. Он также способен снять судороги, избавить от паразитов и облегчить симптомы астмы, бессонницы и головной боли.
Грецкий орех хорошо известен как продукт, полезный для мозга. Большое количество биологически активных веществ в этом орехе значительно улучшает состояние сосудов головного мозга. Согласно нейрофизиологам, несколько грецких орехов в день могут снять сильное нервное напряжение.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и малокровием рекомендуется употреблять фундук. Он расширяет сосуды и обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным при варикозе и воспалительных процессах.
Фисташки оказывают тонизирующее действие, поэтому являются полезными при стрессе, депрессии и хронической усталости. Они также способствуют снижению уровня вредного холестерина в организме.
Ранее диетологи перечислили новогодние продукты, которые можно покупать уже в ноябре.