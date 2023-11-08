rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Названа неочевидная польза орехов

Названа неочевидная польза орехов

8 ноября 2023, 17:08
Фото: 1MI
Все виды орехов без исключения обладают полезными свойствами, но у каждого есть свои особенности, сообщает управление Роспотребнадзора.

По информации управления, рекомендуется употреблять орехи в жареном виде, так как это придает им более насыщенный вкус и сохраняет большинство их полезных свойств. Однако не стоит сильно солить или обильного поливать сахарным сиропом. Чтобы получить наибольшую пользу от орехов, лучше есть их в натуральном виде, без добавок.

Чем полезен арахис

Арахис содержит полезные вещества, которые снижают уровень холестерина в организме. Кроме того, арахис богат антиоксидантами, которых больше в обжаренных орехах, чем в сырых. Один из самых ценных свойств арахиса — наличие паракумариновой кислоты, которая помогает предотвратить развитие рака желудка.

Чем полезен миндаль

Миндаль обладает обезболивающим и антисептическим действием. Он также способен снять судороги, избавить от паразитов и облегчить симптомы астмы, бессонницы и головной боли.

Чем полезны грецкие орехи

Грецкий орех хорошо известен как продукт, полезный для мозга. Большое количество биологически активных веществ в этом орехе значительно улучшает состояние сосудов головного мозга. Согласно нейрофизиологам, несколько грецких орехов в день могут снять сильное нервное напряжение.

Чем полезен фундук

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и малокровием рекомендуется употреблять фундук. Он расширяет сосуды и обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным при варикозе и воспалительных процессах.

Чем полезны фисташки

Фисташки оказывают тонизирующее действие, поэтому являются полезными при стрессе, депрессии и хронической усталости. Они также способствуют снижению уровня вредного холестерина в организме.

Ранее диетологи перечислили новогодние продукты, которые можно покупать уже в ноябре.

Читайте также:
Диетолог назвала продукты, которые можно закупать к новогоднему столу уже в ноябреДиетолог рассказала, кому больше нельзя есть яблокиДиетолог из Ростова объяснила, почему нельзя худеть к Новому году
#Общество#Илья Протвинов#Стресс#Паразиты#Головная боль#Антиоксиданты#Бессонница#Сердечно-сосудистые заболевания#Усталость#Мозг#Депрессия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки
Сегодня, 15:21
Сектанты пытались убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий
Сегодня, 14:23
Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса
Сегодня, 09:26
«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением
Сегодня, 10:13
Прямо на рабочем месте: главу администрации в Ростовской области задержали за взятки
Сегодня, 15:23
Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:31