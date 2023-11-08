Названа неочевидная польза орехов

По информации управления, рекомендуется употреблять орехи в жареном виде, так как это придает им более насыщенный вкус и сохраняет большинство их полезных свойств. Однако не стоит сильно солить или обильного поливать сахарным сиропом. Чтобы получить наибольшую пользу от орехов, лучше есть их в натуральном виде, без добавок.