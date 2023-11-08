Незабываемое путешествие: ребенок из Ростова выиграл поездку на выставке «Россия»

Мама мальчика поделилась своими эмоциями и рассказала, что оказалась в восторге и это стало для нее полной неожиданностью. По ее словам, они планировали поездку в северную столицу, так как этот город ассоциируется у них со всем самым романтичным и нежным. Она призналась, что им хочется увидеть абсолютно все, а самым очаровательным является момент разведения мостов.