Незабываемое путешествие: ребенок из Ростова выиграл поездку на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Юный ростовчанин вместе со своей мамой прибыл на международную выставку-форум «Россия» в столицу страны и стал обладателем специального приза. А именно, поездки вместе с семьей в Санкт-Петербург, в котором он пробудет два дня.
Мама мальчика поделилась своими эмоциями и рассказала, что оказалась в восторге и это стало для нее полной неожиданностью. По ее словам, они планировали поездку в северную столицу, так как этот город ассоциируется у них со всем самым романтичным и нежным. Она призналась, что им хочется увидеть абсолютно все, а самым очаровательным является момент разведения мостов.
Партнеры проекта, которыми выступают комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД», подготовили большую программу, во время которой скучать не придется, так как семья сможет посетить музеи с экскурсоводом. Для отдыхающих предусмотрят проживание и питание.
Сам сертификат на поездку будет действителен в течение полугода, а доехать победители смогут на поезде. Они увидят центр города, Петропавловскую крепость, шедевры Эрмитажа, а также экспозиции Музея железных дорог России.
Во второй день путешествия семье покажут Кронштадт.
Добавим, что выставка «Россия» открылась 4 ноября и каждый день ее посещают более 100 тысяч человек. Только за первые три дня было 448 тысяч посетителей, что стало рекордом ВДНХ.