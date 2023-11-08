rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Ростовской области пробка образовалась в районе Шахт из-за ДТП и ремонтных работ

Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

8 ноября 2023, 13:01
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области пробка образовалась в районе Шахт из-за ДТП и ремонтных работ
В Ростовской области пробка образовалась в районе Шахт из-за дорожной аварии и ремонтных работ, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Затор тянется от поселка Интернациональный до Аюты. Также пробка в три километра собралась и в районе хутора Пролетарка. Водители сообщают, что там проводятся дорожные работы, а под Шахтами произошло сразу два ДТП.

В Госавтоинспекции информацией об авариях пока не делились. Их подробности уточняются.

Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут и по возможности выбрать альтернативные пути движения.

Ранее в Ростовской области в ДТП на встречной полосе погибла женщина, еще трое человек пострадали.

Читайте также:
На ремонт двух донских дорог за два года потратят более 1,17 млрд рублейОдин погиб, трое пострадали: иномарки столкнулись на «встречке» в Ростовской областиВ Ростовской области насмерть сбили 19-летнюю девушку
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Шахты#Транспорт#Пробки в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки
Сегодня, 15:21
Сектанты пытались убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий
Сегодня, 14:23
Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса
Сегодня, 09:26
«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением
Сегодня, 10:13
Прямо на рабочем месте: главу администрации в Ростовской области задержали за взятки
Сегодня, 15:23
Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:31