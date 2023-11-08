Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка образовалась в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Затор тянется от поселка Интернациональный до Аюты. Также пробка в три километра собралась и в районе хутора Пролетарка. Водители сообщают, что там проводятся дорожные работы, а под Шахтами произошло сразу два ДТП.