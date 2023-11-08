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Оргкомитет Национального рекламного форума озвучил повестку мероприятия

Оргкомитет Национального рекламного форума озвучил повестку мероприятия

8 ноября 2023, 19:07
Фото: 1MI
В ходе седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7), который состоится 17 ноября, топ-менеджеры медиакоммуникационного рынка России представят основные драйверы развития отрасли.

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), общий объем рекламного рынка в средствах распространения за первые шесть месяцев текущего года составил более 315 млрд руб. Это превышает на 27% показатели соответствующего периода минувшего года и на 19% — первого полугодия докризисного 2021 года.

Представленные данные являются свидетельством того, что рекламный бизнес Российской Федерации смог сохранить устойчивость в условиях кризиса, сосредоточившись затем на преодолении его последствий.

Как сообщает novostivolgograda.ru, в ходе главной стратегической сессии форума пройдет обсуждение эффективных условий развития отрасли, а также будут обозначены темпы роста в переходный экономический период.

Слоган форума в этом году «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» одновременно является реперной точкой в построении продуктивного взаимодействия между игроками рынка. Новая экономическая повестка диктует условия присутствия на рынке сильных брендов, являющихся драйверами своих сфер экономики.

Специалисты расскажут о методах и инструментах, помогающих при создании качественной бренд-платформы. Все присутствующие на ключевой стратегической сессии узнают о причине, по которой агентствам сейчас особенно важно делать инвестиции в собственный бренд. Также в ходе сессии рассмотрят основные тренды в медиапотреблении, являющиеся двигателем развития новых форматов коммуникации.

По словам модератора дискуссии, первого вице-президента АКАР Валентина Смолякова, благодаря прошлогоднему форуму удалось понять, что, невзирая на внутриотраслевую «турбулентность», бренды готовы вкладывать средства в собственное продвижение. В настоящее время в обществе наблюдаются значительные социально-экономические изменения, и рынку рекламы нужно найти и правильно использовать все возможности, которые предоставлены новой деловой реальностью. Фазы кризиса существовали всегда и будут возникать в дальнейшем, что следует признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 поможет уловить правильное направление, которого стоит придерживаться всем игрокам.

В 2023 году НРФ включили в официальную программу Юбилейной недели рекламы, которая состоится в Москве с 13 по 17 ноября. Зарегистрироваться на деловую программу НРФ’7 можно здесь.

Информационным партнером НРФ является медиахолдинг 1MI.

#Общество
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