Оргкомитет Национального рекламного форума озвучил повестку мероприятия

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Согласно информации, предоставленной Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), общий объем рекламного рынка в средствах распространения за первые шесть месяцев текущего года составил более 315 млрд руб. Это превышает на 27% показатели соответствующего периода минувшего года и на 19% — первого полугодия докризисного 2021 года.
Представленные данные являются свидетельством того, что рекламный бизнес Российской Федерации смог сохранить устойчивость в условиях кризиса, сосредоточившись затем на преодолении его последствий.
Как сообщает novostivolgograda.ru, в ходе главной стратегической сессии форума пройдет обсуждение эффективных условий развития отрасли, а также будут обозначены темпы роста в переходный экономический период.
Слоган форума в этом году «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» одновременно является реперной точкой в построении продуктивного взаимодействия между игроками рынка. Новая экономическая повестка диктует условия присутствия на рынке сильных брендов, являющихся драйверами своих сфер экономики.
Специалисты расскажут о методах и инструментах, помогающих при создании качественной бренд-платформы. Все присутствующие на ключевой стратегической сессии узнают о причине, по которой агентствам сейчас особенно важно делать инвестиции в собственный бренд. Также в ходе сессии рассмотрят основные тренды в медиапотреблении, являющиеся двигателем развития новых форматов коммуникации.
По словам модератора дискуссии, первого вице-президента АКАР Валентина Смолякова, благодаря прошлогоднему форуму удалось понять, что, невзирая на внутриотраслевую «турбулентность», бренды готовы вкладывать средства в собственное продвижение. В настоящее время в обществе наблюдаются значительные социально-экономические изменения, и рынку рекламы нужно найти и правильно использовать все возможности, которые предоставлены новой деловой реальностью. Фазы кризиса существовали всегда и будут возникать в дальнейшем, что следует признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 поможет уловить правильное направление, которого стоит придерживаться всем игрокам.
В 2023 году НРФ включили в официальную программу Юбилейной недели рекламы, которая состоится в Москве с 13 по 17 ноября. Зарегистрироваться на деловую программу НРФ’7 можно здесь.
Информационным партнером НРФ является медиахолдинг 1MI.