Оргкомитет Национального рекламного форума озвучил повестку мероприятия

По словам модератора дискуссии, первого вице-президента АКАР Валентина Смолякова, благодаря прошлогоднему форуму удалось понять, что, невзирая на внутриотраслевую «турбулентность», бренды готовы вкладывать средства в собственное продвижение. В настоящее время в обществе наблюдаются значительные социально-экономические изменения, и рынку рекламы нужно найти и правильно использовать все возможности, которые предоставлены новой деловой реальностью. Фазы кризиса существовали всегда и будут возникать в дальнейшем, что следует признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 поможет уловить правильное направление, которого стоит придерживаться всем игрокам.