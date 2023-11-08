Проект «Защитник островного края» запустили в Сахалинской области

«Хочу поблагодарить всех организаторов этого проекта и правительство Сахалинской области за то, что не забывают о нас. Приятно осознавать, что нас не бросают, что у нас есть единомышленники. Это, на самом деле, здорово и дорогого стоит», — поделилась Анастасия.