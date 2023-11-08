Прямо на рабочем месте: главу администрации в Ростовской области задержали за взятки

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Кагальницком районе по подозрению в получении взятки задержан местный глава администрации Вадим Сидоров. Силовики нагрянули к нему, когда тот был на работе. «Блокнот Ростов» пишет, что в здании администрации и дома у Сидорова проходят обыски.
Взятку чиновник, предположительно, получил от местного предпринимателя за покровительство. Сидорова задержали в момент получения 176 тысяч рублей, однако это всего лишь один из эпизодов его коррупционной деятельности.
Чиновник имеет в регионе скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе 2022 года. До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Сам Сидоров неоднократно нарушал губернаторские указы. В 2021 году чиновник пытался даже стать главой администрации Ростова, однако эта должность отошла Алексею Логвиненко.