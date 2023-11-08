rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Кагальницком районе по подозрению в коррупции задержан глава администрации Вадим Сидоров

Прямо на рабочем месте: главу администрации в Ростовской области задержали за взятки

8 ноября 2023, 15:23
Фото: 1MI
В Кагальницком районе по подозрению в коррупции задержан глава администрации Вадим Сидоров

Главу администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова задержали за взятки

В Кагальницком районе Ростовской области по подозрению в коррупции задержан глава администрации Вадим Сидоров, пишут СМИ.

В Кагальницком районе по подозрению в получении взятки задержан местный глава администрации Вадим Сидоров. Силовики нагрянули к нему, когда тот был на работе. «Блокнот Ростов» пишет, что в здании администрации и дома у Сидорова проходят обыски.

Нарушавшего указы губернатора Вадима Сидорова назначили главой Кагальницкого района
Узнать подробнее

Взятку чиновник, предположительно, получил от местного предпринимателя за покровительство. Сидорова задержали в момент получения 176 тысяч рублей, однако это всего лишь один из эпизодов его коррупционной деятельности.

Чиновник имеет в регионе скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе 2022 года. До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Сам Сидоров неоднократно нарушал губернаторские указы. В 2021 году чиновник пытался даже стать главой администрации Ростова, однако эта должность отошла Алексею Логвиненко.

Читайте также:
Нарушавшего указы губернатора Вадима Сидорова назначили главой Кагальницкого районаЛогвиненко проведет в кресле сити-менеджера Ростова-на-Дону еще четыре годаВ Ростове-на-Дону рассказали, кто может стать главой городской администрации
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области могут заблокировать у губернатора и оставить без картошки
Сегодня, 15:21
Сектанты пытались убедить жителей Ростовской области отказаться от пенсий
Сегодня, 14:23
Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса
Сегодня, 09:26
«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением
Сегодня, 10:13
Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:31