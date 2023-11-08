РЭО вложит 3 млрд рублей в предприятие по обращению с ТКО в Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство завода начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, ресурс которого уже исчерпан, после чего он будет рекультивирован. Создание инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и переходу к экономике замкнутого цикла в стране.