РЭО вложит 3 млрд рублей в предприятие по обращению с ТКО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, 31 октября 2023 года правительство области подписало концессионное соглашение с МУП
Новосибирска «Спецавтохозяйство». Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию объектов, на которых будут проводиться обработка, обезвреживание и захоронение ТКО. Об этом пишет atas.info.
В РЭО уточнили, что общая стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. При этом мощности сортировки на объекте составят 300 тысяч тонн в год, а утилизации — 90 тысяч тонн в год.
«РЭО может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК. Сумма составит более 3 млрд рублей», — заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.
Новый объект планируется возвести в 3,3 километра от села Верх-Тула Новосибирской области. По договору ввод его в эксплуатацию должен состояться в 2025 году.
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство завода начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, ресурс которого уже исчерпан, после чего он будет рекультивирован. Создание инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и переходу к экономике замкнутого цикла в стране.