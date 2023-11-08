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РЭО вложит 3 млрд рублей в предприятие по обращению с ТКО в Новосибирской области

РЭО вложит 3 млрд рублей в предприятие по обращению с ТКО в Новосибирской области

8 ноября 2023, 15:09
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) намерена инвестировать более 3 млрд рублей в создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Проект будет реализован на основе концессионного соглашения.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, 31 октября 2023 года правительство области подписало концессионное соглашение с МУП

Новосибирска «Спецавтохозяйство». Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию объектов, на которых будут проводиться обработка, обезвреживание и захоронение ТКО. Об этом пишет atas.info.

В РЭО уточнили, что общая стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. При этом мощности сортировки на объекте составят 300 тысяч тонн в год, а утилизации — 90 тысяч тонн в год.

«РЭО может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций ППК. Сумма составит более 3 млрд рублей», — заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Новый объект планируется возвести в 3,3 километра от села Верх-Тула Новосибирской области. По договору ввод его в эксплуатацию должен состояться в 2025 году.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство завода начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, ресурс которого уже исчерпан, после чего он будет рекультивирован. Создание инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и переходу к экономике замкнутого цикла в стране.

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