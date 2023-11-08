Рост на 200%: как менялась стоимость проезда в Ростове за последние 5 лет

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Общественный транспорт в Ростове — одна из самых проблемных и дискуссионных тем для горожан. Автобусов мало, дождаться их вечером — большая удача. Не хватает в городе и водителей общественного транспорта, они уезжают на заработки в другие регионы из-за низкой оплаты труда в Ростове. Внешний вид автобусов и маршруток также часто вызывает вопросы и претензии.
На днях АТП попросили властей повысить стоимость проезда на рекордные 20 рублей. Перевозчики объяснили это возросшими тратами на бензин и запчасти, а также необходимостью повысить зарплаты водителям.
При этом стоимость проезда в общественном транспорте Ростова увеличивают едва ли не каждый год, однако к решению основных проблем это, к сожалению, не приводит.
В начале 2017 года проезд на автобусе в Ростове составлял 17 рублей. Власти тогда активно агитировали горожан отказаться от оплаты мелочью. В оборот вводили транспортные карты. Купить их можно было за 60 рублей. Правда, первые валидаторы в ростовских автобусах начали устанавливать ближе к концу года.
Однако в октябре стоимость все-таки подняли. Цена проезда на автобусе увеличилась до 24 рублей при оплате наличными и до 20 рублей при оплате картой. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ростова осталась прежней — 17 рублей вне зависимости от способа оплаты.
В 2018 году, когда город принимал чемпионат мира по футболу, рост цен на проезд обошел ростовчан стороной. К тому же в городе тогда закупили электробусы и обновили некоторые автобусы, правда, первые после ЧМ пропали, а вторые быстро износились.
Летом 2019 года чиновники и АТП решились на поднятие цен на проезд. Назвали они это «вынужденной мерой», а также вспомнили автобусы, возившие горожан и болельщиков во время ЧМ.
«Местные жители отнеслись к новости об изменении цены с пониманием. Всем понравились новые комфортабельные автобусы с кондиционерами, вежливыми водителями и аудиогидом, объявляющим остановки», — вспомнил тогдашний руководитель департамента транспорта города Христофор Ермашов.
Сами же ростовчане обращали внимание, что спустя год после ЧМ практически все закупленные комфортабельные автобусы с улиц города пропали. Перевозчики же возражали, что траты на содержание транспорта и запчасти растут, а потому без повышения не обойтись.
В итоге стоимость проезда в автобусах подняли до 26 рублей при наличном расчете и 23 рублей — при безналичном. Цена на проезд в трамваях и троллейбусах осталась прежней — 17 рублей.
В 2020 году рост цен на проезд снова миновал ростовчан. Однако в 2021 году перевозчики вновь обратились в администрацию и пожаловались на возросшие траты на запчасти и бензин, а также низкий пассажиропоток из-за коронавирусной обстановки. АТП требовали повысить стоимость проезда практически в два раза — до 45 рублей. Даже администрация посчитала такой рост неприемлемым, однако согласилась поднять тариф до 32 рублей при оплате наличными и 29 рублей при оплате транспортной картой. Тогда же была введена оплата банковскими картами. Сэкономить, используя их, получалось два рубля в сравнении с оплатой наличными. За пользование электротранспортом теперь требовалось заплатить 23 рубля.
Ростовчане новыми ценами оказались возмущены. Они отмечали, что, несмотря на коронавирус, автобусы ездят забитыми, а поймать их после девяти вечера практически невозможно.
Очень быстро за транспортными картами стали выстраиваться огромные очереди. Горожане, чтобы хоть немного сэкономить, стало массово скупать проездные. Стоять за ними приходилось прямо на улице, так как внутрь пускали не более четырех человек.
В 2022 году власти решили повысить тарифы только на пользование трамваями и троллейбусами. Вместо прежних 23 рублей теперь отдавать за пользование электротранспортом пришлось 28 рублей.
Примечательно, что одновременно с ростом тарифов в Ростове, общественный транспорт тогда подорожал и в Таганроге, Азове, Новочеркасске и Батайске.
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев проводил опрос среди жителей региона, довольны ли они общественным транспортом и считают ли обоснованным его подорожание. Лишь 2% из опрошенных заявили, что качество услуг перевозчиков стало лучше. 64% респондентов отметили, что ничего, кроме стоимости, не изменилось. Еще 34% местных жителей и вовсе заявили, что после роста тарифов перевозчики расслабились, и все стало только хуже.
В текущем году перевозчики в Ростове вновь выступили с идеей повысить цены на проезд на рекордные 62%. Вместо 32 рублей наличными они предлагают установить тариф в 52 рубля, вместо 30 рублей при оплате картой — 50 рублей.
Среди обоснований подорожания они назвали рост цен на бензин и запчасти, санкции, а также необходимость повышения зарплат водителям. Сейчас дефицит водительских кадров в городе составляет почти 50%.
Власти Ростова решения о повышении тарифа пока не вынесли. Рассмотреть и дать свой ответ чиновники обещают в ближайшее время.
Вероятно, власти все-таки пойдут на повышение проезда, хотя, скорее всего, на предложенный АТП тариф в 52 рубля не согласятся.
К слову, с 15 ноября стоимость проезда увеличится в соседнем Таганроге. В приморском городе общественный транспорт станет дороже, чем в Ростове, и обойдется теперь в 37 рублей при оплате наличными и 35 рублей при оплате картой.