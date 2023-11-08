Рост на 200%: как менялась стоимость проезда в Ростове за последние 5 лет

В 2020 году рост цен на проезд снова миновал ростовчан. Однако в 2021 году перевозчики вновь обратились в администрацию и пожаловались на возросшие траты на запчасти и бензин, а также низкий пассажиропоток из-за коронавирусной обстановки. АТП требовали повысить стоимость проезда практически в два раза — до 45 рублей. Даже администрация посчитала такой рост неприемлемым, однако согласилась поднять тариф до 32 рублей при оплате наличными и 29 рублей при оплате транспортной картой. Тогда же была введена оплата банковскими картами. Сэкономить, используя их, получалось два рубля в сравнении с оплатой наличными. За пользование электротранспортом теперь требовалось заплатить 23 рубля.