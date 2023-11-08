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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября

Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября

8 ноября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября
В небе над Ростовом-на-Дону в очередной раз появился след, а вместе с ним и громкий звук, сообщили местные жители в соцсетях.
Сюжет
СВО

По словам горожан, днем в среду, 8 ноября, они услышали грохот, а появившийся в небе след они посчитали последствиями сработавшей системы ПВО. Но никаких официальных комментариев по этому поводу пока не было, сейчас информация уточняется.

Напомним, что в последнее время в регионе несколько раз срабатывала система ПВО, а причиной становились воздушные объекты.

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На фоне этих событий губернатор Василий Голубев призвал местных жителей помогать военным выполнять задачи СВО. Речь идет о том, чтобы не паниковать и вести себя спокойно.

До этого политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.

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