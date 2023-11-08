Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По словам горожан, днем в среду, 8 ноября, они услышали грохот, а появившийся в небе след они посчитали последствиями сработавшей системы ПВО. Но никаких официальных комментариев по этому поводу пока не было, сейчас информация уточняется.
Напомним, что в последнее время в регионе несколько раз срабатывала система ПВО, а причиной становились воздушные объекты.
На фоне этих событий губернатор Василий Голубев призвал местных жителей помогать военным выполнять задачи СВО. Речь идет о том, чтобы не паниковать и вести себя спокойно.
До этого политолог Амбросимов рассказал, когда прекратятся атаки Киева на Ростовскую область.