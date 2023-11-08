Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Напомним, что в нескольких регионах России зафиксированы случаи заражения гонконгским гриппом. Ростовские доктора не исключают, что этот вид гриппа может появиться и в Ростовской области.
По словам донских медиков, симптомы заболевания гонконгским гриппом проявляются через один-два дня после заражения. Начинается болезнь с сильнейшей головной боли и боли в мышцах. Следом проявляются катаральные симптомы — заложенность горла, сухой кашель. Температура при гонконгском гриппе высокая — более 39 градусов.
«Этот грипп характерен тем, что тяжелые симптомы сохраняются не как обычно 3-4 дня, а могут тянуться до десяти дней», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Ожидать, когда гонконгский грипп пройдет сам, ростовские доктора категорически не рекомендуют.
«Это заболевание нуждается в полноценном лечении, что позволит предотвратить возможные последствия и осложнения», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что прививочная кампания от гриппа в Ростовской области стартовала в августе.