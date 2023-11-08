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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Ростовский врач рассказал о симптомах гонконгского гриппа

Ростовский врач рассказал, чем гонконгский грипп отличается от коронавируса

8 ноября 2023, 09:26
Фото: Midjourney
Ростовский врач рассказал о симптомах гонконгского гриппа
Гонконгский грипп на коронавирус не похож. Особенностью гонконгского гриппа является его стремительное развитие, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в нескольких регионах России зафиксированы случаи заражения гонконгским гриппом. Ростовские доктора не исключают, что этот вид гриппа может появиться и в Ростовской области.

По словам донских медиков, симптомы заболевания гонконгским гриппом проявляются через один-два дня после заражения. Начинается болезнь с сильнейшей головной боли и боли в мышцах. Следом проявляются катаральные симптомы — заложенность горла, сухой кашель. Температура при гонконгском гриппе высокая — более 39 градусов.

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«Этот грипп характерен тем, что тяжелые симптомы сохраняются не как обычно 3-4 дня, а могут тянуться до десяти дней», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Ожидать, когда гонконгский грипп пройдет сам, ростовские доктора категорически не рекомендуют.

«Это заболевание нуждается в полноценном лечении, что позволит предотвратить возможные последствия и осложнения», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что прививочная кампания от гриппа в Ростовской области стартовала в августе.

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