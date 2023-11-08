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Published Сегодня, 05:39

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Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября

Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября

8 ноября 2023, 05:39
Фото: Midjourney
Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября
В Ростове-на-Дону со среды, 8 ноября, изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №55, сообщили в городской администрации.

Первоначально мнение по этому поводу спросили у местных жителей, после чего и приняли решение. Речь идет о маршруте № 55 «мкр. Левенцовский — пос. Александровка».

Большинство ростовчан проголосовали за схему, при которой автобус поедет по Солженицына, Ткачева, Маршала Жукова, Еременко, Малиновского, ул. 339-й Стрелковой Дивизии. Далее транспорт направится по Содружества, Еременко, Мичуринская, Стачки, Сиверса, Привокзальной.

В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов
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Изменения необходимы для того, чтобы связать Солженицына, Ткачева и Еременко с улицами 339-й Стрелковой Дивизии, Мичуринская и проспектом 40-летия Победы.

Ранее в Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Ростов#Стачки#Сиверса#Ткачева#Малиновский#Еременко#Схема движения#Александровка
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