Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Первоначально мнение по этому поводу спросили у местных жителей, после чего и приняли решение. Речь идет о маршруте № 55 «мкр. Левенцовский — пос. Александровка».
Большинство ростовчан проголосовали за схему, при которой автобус поедет по Солженицына, Ткачева, Маршала Жукова, Еременко, Малиновского, ул. 339-й Стрелковой Дивизии. Далее транспорт направится по Содружества, Еременко, Мичуринская, Стачки, Сиверса, Привокзальной.
Изменения необходимы для того, чтобы связать Солженицына, Ткачева и Еременко с улицами 339-й Стрелковой Дивизии, Мичуринская и проспектом 40-летия Победы.
Ранее в Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов.