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Система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени

Система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени

8 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени
В Ростовской области с начала осени система ПВО срабатывала как минимум 10 раз, следует из данных губернатора Василия Голубев.

Напомним, что отработка системы по воздушным целям не является чем-то редким для региона в последнее время. И только с начала осени ростовчане несколько раз слышали грохот в небе и после читали пояснения главы региона.

Так, 7 сентября он рассказал, что около 3 часов ночи ПВО сбила два беспилотника. Тогда от упавших обломков повреждения получили несколько машин и пострадал один человек.

В следующий раз губернатор сообщил о ПВО 19 октября, когда была уничтожена воздушная цель. Она находилась на подлете к региону, тогда разрушений не зафиксировали.

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Через два дня глава области заявил, что подразделения ПВО отработали два раза. В следующий раз информация появилась 23 числа, когда системы отработали по воздушным целям.

Не прошло и суток, а система ПВО снова дали о себе знать, она среагировали по целям, находящимся за пределами донского региона. После этого было несколько дней перерыва и 29 октября удалось поразить новую воздушную цель.

Добавим, что 2 ноября система сработала дважды. Также губернатор говорил, что российские военные работали по воздушным целям, но не уточнял, было это ПВО или нет.

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