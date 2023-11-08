Система ПВО в Ростовской области сработала не менее 10 раз с начала осени

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Напомним, что отработка системы по воздушным целям не является чем-то редким для региона в последнее время. И только с начала осени ростовчане несколько раз слышали грохот в небе и после читали пояснения главы региона.
Так, 7 сентября он рассказал, что около 3 часов ночи ПВО сбила два беспилотника. Тогда от упавших обломков повреждения получили несколько машин и пострадал один человек.
В следующий раз губернатор сообщил о ПВО 19 октября, когда была уничтожена воздушная цель. Она находилась на подлете к региону, тогда разрушений не зафиксировали.
Через два дня глава области заявил, что подразделения ПВО отработали два раза. В следующий раз информация появилась 23 числа, когда системы отработали по воздушным целям.
Не прошло и суток, а система ПВО снова дали о себе знать, она среагировали по целям, находящимся за пределами донского региона. После этого было несколько дней перерыва и 29 октября удалось поразить новую воздушную цель.
Добавим, что 2 ноября система сработала дважды. Также губернатор говорил, что российские военные работали по воздушным целям, но не уточнял, было это ПВО или нет.