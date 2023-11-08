Социолог Мальцев: россияне с помощью разводов избегают бедности

Однако в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, одной из причин разводов является финансовая независимость женщин. Если жена быстро продвигается по карьерной лестнице и имеет более высокий доход, чем муж, то вероятность развода возрастает. Это связано с тем, что у женщины не получается уделить достаточно времени дому и заботе о семье, заключил социолог.