Социолог Мальцев: россияне с помощью разводов избегают бедности

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Проблема, которую мы хотим обсудить сегодня, связана с высокой частотой разводов в России. Социолог Олег Мальцев обнаружил, что одной из основных причин такого явления являются финансовые трудности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Мальцев отмечает, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству браков, заканчивающихся разводом. Главная причина для этого — нестабильность в финансовом плане.
«Следует помнить, что одной из главных причин разводов является бедность. Официальный развод представляет собой способ получения пособий», — объяснил Мальцев.
Он упомянул, что чтобы получать пособия на детей, семья должна быть признана нуждающейся, то есть доход каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.
«Если доход хотя бы на рубль превышает установленные нормы, то откажут в выплате пособия. Иногда при оценке нуждаемости учитывается наличие имущества: семья не должна иметь больше одной квартиры, дома или машины. Развод может решить эти проблемы. Именно поэтому некоторые люди и принимают такое решение», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, многие россияне разводятся, чтобы после этого родитель, который остается с детьми, мог подать документы на пособие и решить свои финансовые проблемы. При этом семья продолжает жить вместе, как и раньше, только уже не в официальном браке, а в гражданском.
Однако в больших городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, одной из причин разводов является финансовая независимость женщин. Если жена быстро продвигается по карьерной лестнице и имеет более высокий доход, чем муж, то вероятность развода возрастает. Это связано с тем, что у женщины не получается уделить достаточно времени дому и заботе о семье, заключил социолог.