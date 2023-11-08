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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Ростовской области решили официально оформить создание абхазской диаспоры

Сплотить абхазский народ решили в Ростовской области

8 ноября 2023, 15:44
Фото: 1MI
В Ростовской области решили официально оформить создание абхазской диаспоры
В Ростовской области решили официально оформить создание абхазской диаспоры, сообщил руководитель сообщества Ираклий Бжинава.

В Ростовской области официально появилась абхазская диаспора. Ее руководитель Ираклий Бжинава заявил, что создание диаспоры помогает получить поддержку от органов власти для развития и популяризации абхазской культуры и языка.

«Смысл создания и существования диаспоры — консолидация абхазского сообщества, проживающего в Ростове-на-Дону и Ростовской области. С одной стороны, мы вносим свой скромный вклад в обогащение культурного облика казачьего и, вместе с тем, многонационального донского края. С другой стороны — культурно обогащаемся сами», — приводит слова Бжинавы Ro.Today.

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Инициатива создания диаспоры прорабатывалась несколько месяцев. Теперь основателям нужно зарегистрировать общественное объединение в форме национально-культурной автономии.

Ранее экс-военнослужащую из Ростовской области осудили за поездку в Абхазию.

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