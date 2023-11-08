Сплотить абхазский народ решили в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Ростовской области официально появилась абхазская диаспора. Ее руководитель Ираклий Бжинава заявил, что создание диаспоры помогает получить поддержку от органов власти для развития и популяризации абхазской культуры и языка.
«Смысл создания и существования диаспоры — консолидация абхазского сообщества, проживающего в Ростове-на-Дону и Ростовской области. С одной стороны, мы вносим свой скромный вклад в обогащение культурного облика казачьего и, вместе с тем, многонационального донского края. С другой стороны — культурно обогащаемся сами», — приводит слова Бжинавы Ro.Today.
Инициатива создания диаспоры прорабатывалась несколько месяцев. Теперь основателям нужно зарегистрировать общественное объединение в форме национально-культурной автономии.
Ранее экс-военнослужащую из Ростовской области осудили за поездку в Абхазию.