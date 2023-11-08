Спрос на преподавателей иностранных языков в России увеличился на 67%

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Наибольшим спросом в этот период пользовались преподаватели китайского языка. Количество вакансий для учителей этого языка в ноябре 2023 года увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с ростом спроса зарплаты для учителей китайского языка также возросли на 64%, пишет runews24.ru.
Эксперты отмечают, что большой интерес к изучению китайского языка связан с растущим спросом на специалистов, которые владеют этим языком на рынке труда. Развитие деловых и культурных связей между Россией и Китаем способствует повышенному интересу к специалистам, которые знают китайский язык и способны содействовать деловым взаимоотношениям.
Кроме того, в ноябре текущего года возрос спрос со стороны работодателей на учителей русского языка, увеличившись в 2,2 раза. Например, в Екатеринбурге заработная плата для таких преподавателей составляет от 60 000 до 75 000 рублей в месяц. Эксперты также отметили увеличение числа соискателей на позицию учителя, показав рост откликов на 39% по сравнению с прошлым годом.