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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Спрос на преподавателей иностранных языков в России увеличился на 67%

8 ноября 2023, 12:14
В начале ноября 2023 года спрос на преподавателей иностранных языков значительно увеличился, повысившись на 67%. Обнаружено, что предложения по заработной плате для учителей также выросли в среднем на 11% и достигли рекордных значений — до 120 тысяч рублей в месяц.

Наибольшим спросом в этот период пользовались преподаватели китайского языка. Количество вакансий для учителей этого языка в ноябре 2023 года увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с ростом спроса зарплаты для учителей китайского языка также возросли на 64%, пишет runews24.ru.

Эксперты отмечают, что большой интерес к изучению китайского языка связан с растущим спросом на специалистов, которые владеют этим языком на рынке труда. Развитие деловых и культурных связей между Россией и Китаем способствует повышенному интересу к специалистам, которые знают китайский язык и способны содействовать деловым взаимоотношениям.

Кроме того, в ноябре текущего года возрос спрос со стороны работодателей на учителей русского языка, увеличившись в 2,2 раза. Например, в Екатеринбурге заработная плата для таких преподавателей составляет от 60 000 до 75 000 рублей в месяц. Эксперты также отметили увеличение числа соискателей на позицию учителя, показав рост откликов на 39% по сравнению с прошлым годом.

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