Спрос на преподавателей иностранных языков в России увеличился на 67%

В начале ноября 2023 года спрос на преподавателей иностранных языков значительно увеличился, повысившись на 67%. Обнаружено, что предложения по заработной плате для учителей также выросли в среднем на 11% и достигли рекордных значений — до 120 тысяч рублей в месяц.