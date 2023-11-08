Стали известны заработки задержанного за взятку главы района в Ростовской области

Напомним, Сидоров имеет в регионе скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года. До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Сам Сидоров неоднократно нарушал губернаторские указы. В 2021 году чиновник пытался даже стать главой администрации Ростова, однако эта должность отошла Алексею Логвиненко.