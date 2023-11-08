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Published Сегодня, 17:35

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Updated Сегодня, 17:37

Годовой доход главы Кагальницкого района Ростовской области превышал миллион рублей

Стали известны заработки задержанного за взятку главы района в Ростовской области

8 ноября 2023, 17:35
Фото: Midjourney
Годовой доход главы Кагальницкого района Ростовской области превышал миллион рублей

Стала известна зарплата задержанного за взятку главы Кагальницкого района

Годовой доход главы Кагальницкого района Ростовской области превышал миллион рублей, следует из его декларации о доходах.

В Кагальницком районе сегодня при получении взятки задержали местного главу администрации Вадима Сидорова. Деньги ему передавал бизнесмен, желавший получить покровительство чиновника. СМИ сообщают, что в деле фигурируют сразу несколько эпизодов получения взяток.

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В декларации об имуществе и доходах, которую Сидоров как чиновник заполнял по итогам 2021 года, указано, что его доход составлял 1,231 миллиона рублей, то есть в месяц в среднем он зарабатывал чуть больше ста тысяч рублей.

Бедствовал ли Сидоров с такой зарплатой, сказать сложно. В декларации также указаны жилой дом площадью чуть больше 100 квадратных метров, участок в 534 квадратных метра, доля в небольшой квартире и легковое авто. По документам, гражданской супруги у главы администрации не было, зато имеются двое несовершеннолетних детей.

Напомним, Сидоров имеет в регионе скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года. До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Сам Сидоров неоднократно нарушал губернаторские указы. В 2021 году чиновник пытался даже стать главой администрации Ростова, однако эта должность отошла Алексею Логвиненко.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кагальницкий район#Уголовное дело#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
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