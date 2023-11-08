Стали известны заработки задержанного за взятку главы района в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
В Кагальницком районе сегодня при получении взятки задержали местного главу администрации Вадима Сидорова. Деньги ему передавал бизнесмен, желавший получить покровительство чиновника. СМИ сообщают, что в деле фигурируют сразу несколько эпизодов получения взяток.
В декларации об имуществе и доходах, которую Сидоров как чиновник заполнял по итогам 2021 года, указано, что его доход составлял 1,231 миллиона рублей, то есть в месяц в среднем он зарабатывал чуть больше ста тысяч рублей.
Бедствовал ли Сидоров с такой зарплатой, сказать сложно. В декларации также указаны жилой дом площадью чуть больше 100 квадратных метров, участок в 534 квадратных метра, доля в небольшой квартире и легковое авто. По документам, гражданской супруги у главы администрации не было, зато имеются двое несовершеннолетних детей.
Напомним, Сидоров имеет в регионе скандальную репутацию. Кагальницкий район он возглавил в январе прошлого года. До этого он работал первым заместителем экс-главы Игоря Грибова, который был арестован после скандала с некачественным жильем для детей-сирот. Сам Сидоров неоднократно нарушал губернаторские указы. В 2021 году чиновник пытался даже стать главой администрации Ростова, однако эта должность отошла Алексею Логвиненко.