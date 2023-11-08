Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Портал 1Rnd со ссылкой на администрацию Ростова объявил, что власти планируют начать строительство шестиполосной дороги на улице Береговой не раньше 1 декабря 2025 года.
Причиной этого назвали необходимость закончить перенос ростовского порта на левый берег Дона, на которые потребуется еще более двух лет.
После завершения переноса порта власти собираются продлить Береговую от Богатяновского спуска до улицы 13-й Линии. Новая дорога будет шестиполосной, на ней предусмотрят полосы для общественного транспорта и велодорожки.
Напомним, ранее стало известно, что в зоне старого порта Ростова планируют возвести новостройки.