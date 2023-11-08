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Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года

Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года

8 ноября 2023, 08:35
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года
В Ростове строительство шестиполосного шоссе на улице Береговой начнут в конце 2025 года, об этом сообщили в донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на администрацию Ростова объявил, что власти планируют начать строительство шестиполосной дороги на улице Береговой не раньше 1 декабря 2025 года.

Причиной этого назвали необходимость закончить перенос ростовского порта на левый берег Дона, на которые потребуется еще более двух лет.

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После завершения переноса порта власти собираются продлить Береговую от Богатяновского спуска до улицы 13-й Линии. Новая дорога будет шестиполосной, на ней предусмотрят полосы для общественного транспорта и велодорожки.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне старого порта Ростова планируют возвести новостройки.

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