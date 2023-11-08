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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Из-за роста цен на курятину в Ростовской области подорожают блюда из KFC

Теперь не так доступно: еда из KFC резко подорожает в Ростовской области

8 ноября 2023, 16:11
Фото: rostovgazeta.ru
Из-за роста цен на курятину в Ростовской области подорожают блюда из KFC

Еда из KFC значительно подорожает в Ростовской области

Из-за роста цен на курятину в Ростовской области и других регионах России подорожают блюда из KFC, заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.

Цены на курицу в России с начала года выросли на 27%. Из-за роста стоимости сырья по всей видимости подорожают и блюда в сетях быстрого питания KFC и Rostic’s.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что, помимо подорожания самой курицы, инфляция также коснулась кормов, яиц, топлива и упаковки. Эксперт добавила, что в некоторых ресторанах блюда из курицы уже подорожали на 10%.

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«Конечно, если рост цен на куриное мясо продолжится, повышения цен в ресторанах быстрого питания и не только в них не избежать», — приводит слова Тарасовой «Подмосковье сегодня».

В начале октября другая крупная сеть фастфуда «Вкусно — и точка» подняла цены на продукцию из-за роста НДС.

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