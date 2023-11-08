Теперь не так доступно: еда из KFC резко подорожает в Ростовской области

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что, помимо подорожания самой курицы, инфляция также коснулась кормов, яиц, топлива и упаковки. Эксперт добавила, что в некоторых ресторанах блюда из курицы уже подорожали на 10%.