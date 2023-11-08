Теперь не так доступно: еда из KFC резко подорожает в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Цены на курицу в России с начала года выросли на 27%. Из-за роста стоимости сырья по всей видимости подорожают и блюда в сетях быстрого питания KFC и Rostic’s.
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что, помимо подорожания самой курицы, инфляция также коснулась кормов, яиц, топлива и упаковки. Эксперт добавила, что в некоторых ресторанах блюда из курицы уже подорожали на 10%.
«Конечно, если рост цен на куриное мясо продолжится, повышения цен в ресторанах быстрого питания и не только в них не избежать», — приводит слова Тарасовой «Подмосковье сегодня».
В начале октября другая крупная сеть фастфуда «Вкусно — и точка» подняла цены на продукцию из-за роста НДС.