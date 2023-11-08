Удорожание куриного мяса приведет к росту цен на продукцию KFC и Rostic’s в России

Это изменение в ценах не может не затронуть крупнейшие потребительские сети, такие как KFC и Rostic's, где куриное мясо является основной составляющей меню. Некоторые из этих сетей уже повысили цены на свою продукцию на 10% в начале октября из-за роста налога на добавленную стоимость для бургеров. Однако это повышение пришлось на период, когда сети сообщали о сложностях с поставками курятины.