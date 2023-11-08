Удорожание куриного мяса приведет к росту цен на продукцию KFC и Rostic’s в России

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В России возможно увеличение цен на еду в сетях быстрого питания KFC и Rostic's из-за дорожающего куриного мяса. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова, цены на этот продукт выросли более чем на 27% с начала года. Причины такого повышения связаны с ростом себестоимости производства, включая подорожание кормов, топлива и упаковки. Также проблемой стало увеличение стоимости инкубационных яиц.
Это изменение в ценах не может не затронуть крупнейшие потребительские сети, такие как KFC и Rostic's, где куриное мясо является основной составляющей меню. Некоторые из этих сетей уже повысили цены на свою продукцию на 10% в начале октября из-за роста налога на добавленную стоимость для бургеров. Однако это повышение пришлось на период, когда сети сообщали о сложностях с поставками курятины.
Если рост цен на куриное мясо продолжится, то повышение цен в ресторанах быстрого питания и других местах неизбежно. Тем не менее, в правительстве смотрят на ситуацию более оптимистично и утверждают, что производство уже стабилизировалось к концу октября, а владельцы ферм начали понижать цены на свою продукцию, проявляя «социальную ответственность».