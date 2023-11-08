Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков

Ростов оказался на втором месте после Москвы по количеству аптек на квадратный километр, и на первом — по числу табачных ларьков. Почему так произошло корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

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