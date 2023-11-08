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Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков

Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков

8 ноября 2023, 09:02
Фото: 1MI
Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков
Ростов оказался на втором месте после Москвы по количеству аптек на квадратный километр, и на первом — по числу табачных ларьков. Почему так произошло корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Как объяснил урбанист, Ростов — самый маленький по площади среди городов-миллионников.

«Поэтому Ростов-на-Дону везде по количеству заведений на километр в группе лидеров», — поясняет эксперт.

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Собеседник RostovGazeta поясняет, что Ростов находится на девятом месте по среднему обороту заведений, при том что на 3 квадратных километра приходится 4,6 табачных ларьков.

«1,13 миллиона рублей приходится на ларек. Это странно и заметно выше, чем в других городах», — убежден урбанист.

По словам Артемия Зайцева, не понятно, откуда у табачных ларьков такой большой оборот.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 млрд рублей.

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