Урбанист Зайцев объяснил, откуда в Ростове столько табачных ларьков

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как объяснил урбанист, Ростов — самый маленький по площади среди городов-миллионников.
«Поэтому Ростов-на-Дону везде по количеству заведений на километр в группе лидеров», — поясняет эксперт.
Собеседник RostovGazeta поясняет, что Ростов находится на девятом месте по среднему обороту заведений, при том что на 3 квадратных километра приходится 4,6 табачных ларьков.
«1,13 миллиона рублей приходится на ларек. Это странно и заметно выше, чем в других городах», — убежден урбанист.
По словам Артемия Зайцева, не понятно, откуда у табачных ларьков такой большой оборот.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 млрд рублей.