В день революции в Ростове решили открыть памятник белому генералу Врангелю

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В Ростове открыли памятник военачальнику Первой мировой войны и одному из руководителей белого движения Петру Врангелю. Ранее с инициативой установить его бюст выступила казачья бригада «Дон». На эту цель в августе был открыт сбор денег.
В итоге бюст установили на Казахской в примечательную дату — 7 ноября, в день Октябрьской революции. В социальных сетях ростовские коммунисты высказали негодование, что памятника белому генералу решили открыть именно в этот день.
Ранее сообщалось, что изготовлением бюста займется московский скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения, графу Федору Келлеру.