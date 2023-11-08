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В Ростове активисты смогли установить памятник барону Врангелю

В день революции в Ростове решили открыть памятник белому генералу Врангелю

8 ноября 2023, 15:00
Фото: Пресс-служба парка-музея «Парамоны»
В Ростове активисты смогли установить памятник барону Врангелю
В Ростове активисты смогли установить памятник барону Врангелю, сообщила пресс-служба парка-музея «Парамоны».

В Ростове открыли памятник военачальнику Первой мировой войны и одному из руководителей белого движения Петру Врангелю. Ранее с инициативой установить его бюст выступила казачья бригада «Дон». На эту цель в августе был открыт сбор денег.

Казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю
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В итоге бюст установили на Казахской в примечательную дату — 7 ноября, в день Октябрьской революции. В социальных сетях ростовские коммунисты высказали негодование, что памятника белому генералу решили открыть именно в этот день.

Ранее сообщалось, что изготовлением бюста займется московский скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения, графу Федору Келлеру.

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