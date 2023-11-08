В группе риска грудные дети: врачи опасаются гонконгского гриппа в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Медики рассказывают, что впервые штамм гонконгского гриппа был зафиксирован в 1968 году. После распространения он вызвал третью пандемию гриппа в XX веке. Заболевших и умерших тогда было очень много.
«После болезни возникали серьезные осложнения, обострялись хронические заболевания. А избыточная смертность наблюдалась потом на протяжении десяти лет. Ученые связали ее с возникновением этого вида гриппа», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Была сделана вакцина. У людей выработался иммунитет к штамму вируса гонконгского гриппа. Однако за последние 55 лет заболевание возвращалось трижды.
«К гонконгскому гриппу нужно отнестись со всей серьезностью. Особую опасность это заболевание представляет для детей до двух лет, у которых иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет снижен. В группу риска попадают и те, у кого иммунная система ослаблена из-за перенесенных заболеваний», — говорит доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что вакцинация от гриппа в Ростовской области стартовала с 24 августа.