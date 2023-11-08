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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Врачи предупредили о появлении гонконгского гриппа в Ростовской области

В группе риска грудные дети: врачи опасаются гонконгского гриппа в Ростовской области

8 ноября 2023, 07:34
Фото: Midjourney
Врачи предупредили о появлении гонконгского гриппа в Ростовской области

Врачи предупредили о появлении гонконгского гриппа в Ростовской области

Заражение гонконгским гриппом зафиксировано уже в нескольких регионах России. Заболевание проходит тяжело и может привести к осложнениям. Врачи не исключают, что гонконгский грипп распространится и в Ростовской области. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что впервые штамм гонконгского гриппа был зафиксирован в 1968 году. После распространения он вызвал третью пандемию гриппа в XX веке. Заболевших и умерших тогда было очень много.

«После болезни возникали серьезные осложнения, обострялись хронические заболевания. А избыточная смертность наблюдалась потом на протяжении десяти лет. Ученые связали ее с возникновением этого вида гриппа», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Была сделана вакцина. У людей выработался иммунитет к штамму вируса гонконгского гриппа. Однако за последние 55 лет заболевание возвращалось трижды.

«К гонконгскому гриппу нужно отнестись со всей серьезностью. Особую опасность это заболевание представляет для детей до двух лет, у которых иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет снижен. В группу риска попадают и те, у кого иммунная система ослаблена из-за перенесенных заболеваний», — говорит доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что вакцинация от гриппа в Ростовской области стартовала с 24 августа.

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