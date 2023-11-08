В группе риска грудные дети: врачи опасаются гонконгского гриппа в Ростовской области

«К гонконгскому гриппу нужно отнестись со всей серьезностью. Особую опасность это заболевание представляет для детей до двух лет, у которых иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет снижен. В группу риска попадают и те, у кого иммунная система ослаблена из-за перенесенных заболеваний», — говорит доктор.