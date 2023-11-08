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В Ростове ищут мать двоих детей, которая ушла из дома

В Ростове ищут мать двоих детей, которая ушла из дома, оставив прощальное письмо

8 ноября 2023, 10:19
Фото: Midjourney
В Ростове ищут мать двоих детей, которая ушла из дома
В Ростовской области и Краснодарском крае ищут мать двоих детей, которая оставила прощальные письма семье и ушла из дома, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donnews со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках дончанки, которая покинула дом пять дней назад. По предварительной информации, 31-летняя Алёна Белан (Мельникова) ушла из дома в минувшую пятницу, 3 ноября.

Близкие женщины рассказали, что Алёна ушла с работы в слезах, после чего написала прощальные письма семье и мужу, попросив не искать ее. Заботу о двух ее детях женщина поручила матери.

Родственница дончанки рассказала, что якобы до исчезновения Алёна поссорилась со своим супругом и страдала от проблем на работе.

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По предварительной информации, Белан приобрела билеты на автобус и поезд до Невинномысска в Ставропольском крае. Однако в День народного единства ранним утром ее телефон отследили в Кропоткине в Краснодарском крае. После этого он был отключен.

Согласно ориентировке, рост Алёны Белан составляет 1,7 метра, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, однако женщина носит линзы, в том числе цветные — голубого, бирюзового и фиолетового цветов. В момент исчезновения дончанка была одета в темно-серое пальто с голубым платьем и черно-белыми кедами, у женщины были зеленая дамская сумка через плечо и темно-синяя спортивная сумка.

Алёна БеланАлёна Белан
Алёна Белан
Фото: соцсети

«Всех, кто видел Алёну Белан или знает, где она находится, просят позвонить по номерам 112 или 8(800)700-54-52», — сказано в сообщении.

Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области объявили о пропаже почти сотни местных жителей.

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