В Ростове ищут мать двоих детей, которая ушла из дома, оставив прощальное письмо

Согласно ориентировке, рост Алёны Белан составляет 1,7 метра, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, однако женщина носит линзы, в том числе цветные — голубого, бирюзового и фиолетового цветов. В момент исчезновения дончанка была одета в темно-серое пальто с голубым платьем и черно-белыми кедами, у женщины были зеленая дамская сумка через плечо и темно-синяя спортивная сумка.