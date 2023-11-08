В Ростове осудили бойца ВСУ, расстрелявшего человека из-за хлеба

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На скамье подсудимых оказался Антон Чередник, который в 2016 году вступил в ВСУ. В марте 2022 года в поселке Мирный ДНР он остановил двух мирных жителей стрельбой из автомата.
Вначале он заставил их лечь на землю, после чего поднял и потребовал, чтобы они разделись. Он приказал одному из потерпевших «правильно» произнести слово «хлеб» на украинском языке.
Чередник посчитал, что произношение плохое, поэтому выстрелил в него два раза из автомата. Последний скончался от полученных ранений.
Через несколько дней Чередника задержали военнослужащие ДНР. Теперь суд приговорил его к 19 годам в исправительной колонии строгого режима.
Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.