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В Ростове осудили бойца ВСУ за расстрел человека из-за хлеба

В Ростове осудили бойца ВСУ, расстрелявшего человека из-за хлеба

8 ноября 2023, 08:59
Фото: 1MI
В Ростове осудили бойца ВСУ за расстрел человека из-за хлеба
В Ростове-на-Дону огласили приговор бойцу ВСУ, который убил человека из-за неправильного произношения слова хлеб, сообщает Южный окружной военный суд.

На скамье подсудимых оказался Антон Чередник, который в 2016 году вступил в ВСУ. В марте 2022 года в поселке Мирный ДНР он остановил двух мирных жителей стрельбой из автомата.

Вначале он заставил их лечь на землю, после чего поднял и потребовал, чтобы они разделись. Он приказал одному из потерпевших «правильно» произнести слово «хлеб» на украинском языке.

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Чередник посчитал, что произношение плохое, поэтому выстрелил в него два раза из автомата. Последний скончался от полученных ранений.

Через несколько дней Чередника задержали военнослужащие ДНР. Теперь суд приговорил его к 19 годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове.

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