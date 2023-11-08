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Чеченца задержали за избиение администратора компьютерного клуба в Ростова

В Ростове задержали жителя Чечни, проломившего череп сотруднику компьютерного клуба

8 ноября 2023, 08:12
Фото: 1MI

Чеченца задержали за избиение администратора компьютерного клуба в Ростова

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который избил администратора компьютерного клуба, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что несколько человек вели себя вызывающе в компьютерном клубе, что в дальнейшем стало причиной конфликта. А один из посетителей избил сотрудника, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии, у него раздроблены черепные кости.

После этого начался розыск нападавшего и сейчас стало известно о задержании. По информации Telegram-канала, им оказался 21-летний житель Чечни.

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«Хулигану предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы, ведется расследование», — пишет канал.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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