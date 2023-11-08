В Ростове задержали жителя Чечни, проломившего череп сотруднику компьютерного клуба

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Напомним, что несколько человек вели себя вызывающе в компьютерном клубе, что в дальнейшем стало причиной конфликта. А один из посетителей избил сотрудника, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии, у него раздроблены черепные кости.
После этого начался розыск нападавшего и сейчас стало известно о задержании. По информации Telegram-канала, им оказался 21-летний житель Чечни.
«Хулигану предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы, ведется расследование», — пишет канал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.