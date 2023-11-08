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Published Сегодня, 15:08

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В Морозовске под арест взят местный житель Иван Свистов, пытавшийся поджечь военкомат

В Ростовской области арестовали мужчину, который пытался поджечь военкомат

8 ноября 2023, 15:08
Фото: 1MI
В Морозовске под арест взят местный житель Иван Свистов, пытавшийся поджечь военкомат
В Морозовске под арест взят местный житель Иван Свистов, пытавшийся поджечь военкомат, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В Морозовске суд избрал меру пресечения местному жителю Ивану Свистову. Мужчина пытался поджечь местный военкомат и теперь является фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Под стражей он будет находиться до 5 января 2024 года.

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Напасть на военкомат Свистов пытался 6 ноября. Он метнул в здание несколько коктейлей Молотова, однако ожидаемого пожара не последовало.

Сам мужчина во время допроса заявил, что якобы заметил в военкомате неизвестных и решил задержать их с помощью поджога. Теперь с «пироманом» работают правоохранительные органы. Расследование дела продолжается.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Морозовск#Уголовное дело#RostovGazeta#Происшествия
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