В Ростовской области арестовали мужчину, который пытался поджечь военкомат

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Морозовске суд избрал меру пресечения местному жителю Ивану Свистову. Мужчина пытался поджечь местный военкомат и теперь является фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Под стражей он будет находиться до 5 января 2024 года.
Напасть на военкомат Свистов пытался 6 ноября. Он метнул в здание несколько коктейлей Молотова, однако ожидаемого пожара не последовало.
Сам мужчина во время допроса заявил, что якобы заметил в военкомате неизвестных и решил задержать их с помощью поджога. Теперь с «пироманом» работают правоохранительные органы. Расследование дела продолжается.